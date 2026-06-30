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Головна Економіка Фінансові зобов’язання українців: що буде з податками ФОП і фізичних осіб у липні

Фінансові зобов’язання українців: що буде з податками ФОП і фізичних осіб у липні

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 11:10
Податки ФОП у липні: скільки необхідно заплатити і які ставки діють для українців
Сплата податків для українців. Фото: Unsplash, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно та в повному обсязі платити податки. Інакше контролюючий орган спочатку нарахує борги, а потім — штрафи і пеню. Ми розібралися, які мінімальні ставки діють у липні 2026 року для ФОП та фізичних осіб.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс.

Що буде з податками для ФОП

Обов’язковими для сплати є військовий збір, єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Їх використовують для різних потреб, а терміни виконання фінансового зобов’язання для представників різних груп спрощеної системи не однакові. Ставка військового збору в липні перебуває на такому рівні:

  • ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс. (10% від мінімальної зарплати);
  • ФОП 3 групи — 1% від доходу.

Зобов’язання по єдиному податку має такий вигляд:

  • ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс. (20% від мінімальної зарплати);
  • ФОП 3 групи — 5% від доходу.

Єдиний соціальний внесок використовується для фінансування пенсій і водночас його сплата збільшує страховий стаж ФОПа. Мінімальна сума для підприємців на спрощеній системі становить 22% від МЗП — 1 902,34 грн/міс.

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Ставки податку для ФОП і фізичних осіб у липні. Фото: Новини.LIVE

ФОП на загальній системі повинні сплачувати три обов’язкові податки: 18% ПДФО, 5% військового збору та 22% ЄСВ. Відсотки застосовують до чистого доходу, який становить суму заробітку після продажу товарів/послуг і без урахування інших витрат, які виникають у процесі ведення господарської діяльності.

Податки для фізичних осіб

Отримуючи дохід із різних джерел, українці повинні самостійно сплачувати податки з фінансових надходжень. Наприклад, з офіційної зарплати кошти стягує роботодавець, натомість сторонні ресурси — оренда житла, продаж вживаних речей, відсотки за депозитами, дивіденди тощо — потребують декларування.

Податкові ставки у липні 2026 року перебувають на такому рівні: 5% військового збору, 22% єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб. Відсотки застосовують до загальної суми надходжень, а не чистого прибутку, як у випадку ФОП на загальній системі.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери в Україні можуть не сплачувати податок за землю. Однак пільга працює для ділянок, площа яких не перевищує встановлений ліміт. Наприклад, обмеження для ведення особистого селянського господарства — 2 гектари.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники нерухомості отримають повідомлення-рішення до 1 липня. Вони повинні заплатити податок за житлові та нежитлові об’єкти. Хоча існує пільга для приміщень, площа яких не перевищує затверджений ліміт.

ФОП податки підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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