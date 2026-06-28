Земельний податок для пенсіонерів: хто повинен заплатити гроші у 2026 році

Земельний податок для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Але така пільга діє лише за певних умов і поширюється не на всю землю, а лише в межах встановлених законом норм. Тож важливо знати, які правила діють та кому потрібно платити у 2026 році.

Про те, хто з пенсіонерів повинен платити податок на землю у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Черкаській області.

В яких випадках пенсіонери повинні платити земельний податок

Пенсіонери можуть не сплачувати податок за земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2 гектарів. Також пільга поширюється на землю під житловим будинком і господарськими спорудами. Максимальна площа залежить від населеного пункту:

до 0,10 га в містах;

до 0,25 га в селах;

до 0,15 га в селищах.

Крім того, не оподатковуються земельні ділянки площею до 0,10 га для дачного будівництва, до 0,01 га для будівництва індивідуального гаража та до 0,12 га для садівництва.

Якщо площа земельної ділянки більша за встановлений ліміт, пільга все одно зберігається. Але в такому випадку податок потрібно буде сплачувати лише за ту частину землі, яка перевищує дозволену норму.

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Якщо право на пільгу виникло протягом року, воно починає діяти з місяця, що настає після його оформлення. І навпаки, якщо людина втратила право на звільнення від податку, нарахування поновлюється з наступного місяця.

Як оформити пільги на сплату земельного податку

Щоб оформити пільгу, потрібно звернутися до податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та надати документ, який підтверджує таке право. Для людей похилого віку таким документом є пенсійне посвідчення.

Скористатися пільгою можуть не лише пенсіонери за віком. Закон також звільняє від сплати земельного податку військовослужбовців, ветеранів війни, а також людей з інвалідністю I та II груп.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що власники земельних ділянок в Україні мають сплачувати окремий податок. Якщо землю продають, у деяких випадках також потрібно сплатити податок із продажу. Але якщо ділянка дісталася у спадок, закон дозволяє не платити цей податок.

Також Новини.LIVE розповідали, що до 1 липня 2026 року власники нерухомості отримають повідомлення від податкової із сумою податку. Якщо не сплатити його вчасно, виникне борг і можуть нарахувати штраф.