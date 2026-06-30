Налоги для ФЛП в июле: сколько нужно заплатить и какие ставки действуют для украинцев

Уплата налогов для украинцев. Фото: Unsplash, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Физические лица-предприниматели должны своевременно и в полном объеме уплачивать налоги. В противном случае контролирующий орган сначала начислит задолженность, а затем — штрафы и пеню. Мы разобрались, какие минимальные ставки действуют в июле 2026 года для ФЛП и физических лиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс.

Что будет с налогами для ФЛП

Обязательными к уплате являются военный сбор, единый налог и единый социальный взнос. Их используют для различных нужд, а сроки выполнения финансового обязательства для представителей разных групп упрощенной системы не одинаковы. Ставка военного сбора в июле находится на таком уровне:

ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес. (10% от минимальной зарплаты);

ФЛП 3 группы — 1% от дохода.

Обязательства по единому налогу выглядят так:

ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес. (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес. (20% от минимальной заработной платы);

ФЛП 3 группы — 5% от дохода.

Единый социальный взнос используется для финансирования пенсий, и в то же время его уплата увеличивает страховой стаж ФЛП. Минимальная сумма для предпринимателей на упрощенной системе составляет 22% от минимальной заработной платы — 1 902,34 грн/мес.

Читайте также:

Ставки налога для ФЛП и физических лиц в июле. Фото: Новини.LIVE

ФЛП на общей системе должны уплачивать три обязательных налога: 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ. Проценты применяются к чистому доходу, который представляет собой сумму заработка после продажи товаров/услуг и без учета других расходов, возникающих в процессе ведения хозяйственной деятельности.

Налоги для физических лиц

Получая доход из различных источников, украинцы должны самостоятельно уплачивать налоги с финансовых поступлений. Например, с официальной зарплаты деньги удерживает работодатель, а доходы из других источников — аренда жилья, продажа подержанных вещей, проценты по депозитам, дивиденды и т. п. — подлежат декларированию.

Налоговые ставки в июле 2026 года находятся на таком уровне: 5% военного сбора, 22% единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц. Проценты применяются к общей сумме поступлений, а не к чистой прибыли, как в случае ФЛП на общей системе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры в Украине могут не платить налог на землю. Однако льгота распространяется на участки, площадь которых не превышает установленный лимит. Например, ограничение для ведения личного крестьянского хозяйства составляет 2 гектара.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы недвижимости получат уведомление-решение до 1 июля. Они должны уплатить налог за жилые и нежилые объекты. Хотя существует льгота для помещений, площадь которых не превышает утвержденный лимит.