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Главная Экономика Некоторые украинцы получат "счета" от ГНС до 1 июля: за что нужно заплатить

Некоторые украинцы получат "счета" от ГНС до 1 июля: за что нужно заплатить

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 11:05
Налог на недвижимость в 2026 году: что получат все плательщики до 1 июля
Налог на недвижимость в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

До 1 июля 2026 года все налогоплательщики получат "счета" от Государственной налоговой службы. Владельцы жилья должны уплатить налог на недвижимость в размере, рассчитанном контролирующим органом. В противном случае возникнет задолженность, а также будет начислен штраф.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс.

Когда нужно уплатить налог

Ежегодно налоговая служба направляет владельцам объектов жилой и нежилой недвижимости уведомление-решение (НУР) с информацией о сумме финансового обязательства и сроках уплаты. Согласно статье 266.10 НКУ, документ традиционно отправляют до 1 июля.

После получения НУР плательщику дается 60 календарных дней на уплату средств. Отсчет начинается не с даты отправки, а с даты вручения документа. Многие украинцы уже получили "известие" от налоговой, однако до конца июня осталось несколько дней, в течение которых гражданам будут поступать письма.

Какая ставка налога на недвижимость

Статья 266.4 НКУ утвердила максимальную ставку налога на недвижимость — 1,5% от размера минимальной заработной платы (на 1 января предыдущего года) за каждый квадратный метр жилья сверх установленного лимита. Местные власти могут самостоятельно определять ставку, не превышая показатель 1,5%.

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Налог уплачивается с "лишней" площади недвижимости. Финансовое обязательство возникает в том случае, если общая площадь жилья превышает:

  • 60 кв.м — для квартиры;
  • 120 кв.м — для частного дома;
  • 180 кв. м — для нескольких разных типов объектов.

Допустим, человек владеет квартирой площадью 75 кв.м. В населенном пункте, где расположен объект, установлена максимальная ставка налога — 1,5%. По состоянию на 1 января 2025 года минимальная зарплата составляла 8 000 грн. Таким образом, сумма налога за каждый "лишний" квадратный метр — 120 грн, а общие расходы владельца — 1 800 грн (120 х 15 кв.м).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, нужно ли платить налог с продажи унаследованной земли в 2026 году. Чтобы избежать финансового обязательства, необходимо выполнить два условия. Все зависит от количества продаж участков за год и общей площади территории.

Также Новини.LIVE рассказывали, что мешает строительству нового жилья в Украине. Девелоперы жалуются на барьеры, препятствующие активной работе компаний. Среди них — отсутствие актуальных генеральных планов городов и длительность административных процедур.

Налоговая служба недвижимость Налоги на недвижимость
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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