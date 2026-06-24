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Главная Экономика Не все украинцы должны платить налоги с продажи земли: кто имеет льготу

Не все украинцы должны платить налоги с продажи земли: кто имеет льготу

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 12:12
Когда предоставляется налоговая льгота на продажу унаследованной земли: два условия для украинцев
Продажа земельного участка. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы должны уплачивать земельный налог, если владеют участком, а также пополнять государственный бюджет средствами в случае продажи частной территории. Однако не всегда у продавцов возникает финансовое обязательство. Законодательством предусмотрена льгота при продаже земли, полученной по наследству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Когда налог платить не нужно

Если человек получил участок в наследство и захотел его продать, придется заплатить налог на доходы физических лиц плюс военный сбор. Однако существуют исключения при одновременном выполнении двух условий:

  • продажа осуществляется впервые в течение календарного года;
  • площадь участка не превышает норму бесплатной передачи.

"К унаследованному земельному участку не применяется требование о нахождении в собственности более трех лет. Продать его можно сразу после оформления права собственности и при наличии оснований воспользоваться налоговой льготой", — сообщили в ГНС.

Нормы площади для применения льготы

Максимальная площадь территорий, на которую распространяется освобождение от налогообложения для владельцев, зависит от целевого назначения земли:

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  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;
  • для садоводства — до 0,12 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;
  • для приусадебных участков — в пределах норм, определенных Земельным кодексом.

Допустим, украинец унаследовал земельный участок для ведения сельского хозяйства площадью 1 гектар, однако решил его продать и заработал 200 000 грн.

Поскольку норма площади не превышена, налог с полученного дохода не уплачивается (если дополнительно соблюдено условие о первой продаже в течение года). В противном случае придется пополнить государственный бюджет, уплатив 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, с кого не взимают земельный налог и арендную плату в 2026 году. Начислять деньги не нужно за территорию, расположенную в зоне боевых действий и оккупации. Кроме того, льгота распространяется на участки, засоренные взрывоопасными предметами, и с сооруженными фортификациями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что грозит за незаконное использование земли. Бывают случаи, когда чужую территорию используют без разрешения владельца. Он может потребовать от нарушителя компенсацию и возмещение причиненного ущерба.

земля налоги продажа
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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