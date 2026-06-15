Земельный налог для ветеранов: за какие участки можно не платить

Люди работают на земельном участке, деньги на столе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Все владельцы земли в Украине обязаны уплачивать земельный налог. В то же время несколько категорий граждан освобождены от него. Но если не подать соответствующее заявление, налоговая начислит задолженность.

О том, кто имеет право на льготу по уплате земельного налога и как ее оформить, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua, передают Новини.LIVE.

Кто может не платить земельный налог

Статьей 281 Налогового кодекса Украины определено, что от уплаты земельного налога освобождаются следующие категории граждан:

Участники боевых действий (УБД). Лица с инвалидностью вследствие войны. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины.

Однако льгота действует не на все земельные участки, находящиеся в собственности. На одного человека установлены четкие лимиты по целевому назначению:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;

для дачного строительства — до 0,10 га;

для гаража — до 0,01 га;

для садоводства — до 0,12 га.

Специалист пояснил: если у лица есть два участка под ОСГ (например, 1 га и 1,5 га), льгота покроет в сумме только 2 гектара, за остальные 0,5 га придется платить на общих основаниях.

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Важно также отметить, что льгота не предоставляется автоматически — чтобы налоговая перестала начислять налог, нужно самостоятельно подать документы.

Как оформить льготу по земельному налогу

Для этого льготнику необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения земельного участка с соответствующим заявлением (форму можно найти на сайте ГНС или взять в налоговой). Это также может сделать супруга/супруг или другие родственники льготника по доверенности).

К заявлению прилагаются копии следующих документов:

удостоверение УБД;

свидетельство члена семьи погибшего;

выписка из реестра вещных прав.

Заявление можно также подать онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика (с помощью ЭЦП/Дія.Підпис) в разделе "Переписка с ГНС".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что выгоднее для украинцев — сдавать землю в аренду или обрабатывать самостоятельно. Согласно Земельному кодексу, владельцы имеют право распоряжаться своим участком в соответствии с его целевым назначением. Если человек решает самостоятельно заниматься обработкой земли, он берет на себя обязательства по уплате обязательных платежей.

Также Новини.LIVE писали, что грозит за незаконное использование земельного участка. В Украине постороннее лицо не может засеять чужую землю без разрешения официального владельца или договора аренды. За это предусмотрена административная, гражданская и даже уголовная ответственность.