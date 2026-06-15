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Головна Економіка Податок на землю в Україні: хто та за які ділянки може не платити

Податок на землю в Україні: хто та за які ділянки може не платити

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 12:09
Земельний податок для ветеранів: за які ділянки можна не платити
Люди працюють на земельній ділянці, гроші на столі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Усі власники землі в Україні зобов’язані сплачувати земельний податок. Водночас декілька категорій громадян від нього звільнені. Але якщо не подати відповідну заяву — податкова нарахує борг.

Про те, хто має право на пільгу зі сплати земельного податку та як її оформити, розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua, передають Новини.LIVE.

Хто може не платити земельний податок

Статтею 281 Податкового кодексу України визначено, що від сплати земельного податку звільняються такі категорії громадян:

  1. Учасники бойових дій (УБД).
  2. ​Особи з інвалідністю внаслідок війни.
  3. Члени родин загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України. 

Проте пільга діє не на усі земельні ділянки, які є у власності. На одну особу встановлено чіткі ліміти щодо цільового призначення:

  • для ведення особистого селянського господарства — до 2 га;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — до 0,25 га, у селищах — до 0,15 га, у містах — до 0,10 га;
  • для дачного будівництва — до 0,10 га;
  • для гаража — до 0,01 га;
  • для садівництва — до 0,12 га.

Фахівець пояснив: якщо особа має дві ділянки під ОСГ (наприклад, 1 га і 1,5 га), пільга покриє сумарно лише 2 гектари, за решту 0,5 га доведеться платити на загальних підставах.

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Важливо також зазначити, що пільга не надається автоматично — щоб податкова припинила нараховувати податок, потрібно самостійно подати документи.

Як оформити пільгу з земельного податку

Для цього пільговику необхідно звернутися до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки з відповідною заявою (форму можна знайти на сайті ДПС або взяти в податковій). Це також може зробити дружина/чоловік або інші родичі пільговика за довіреністю). 

До заяви додаються копії таких документів:

  • посвідчення УБД;
  • посвідчення члена родини загиблого;
  • витяг з реєстру речових прав.

Заяву можна також подати онлайн через Електронний кабінет платника податків (за допомогою ЕЦП/Дія.Підпис) у розділі "Листування з ДПС".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вигідніше для українців — здавати землю в оренду чи обробляти самостійно. Згідно з Земельним кодексом, власники мають право розпоряджатися своєю ділянкою відповідно до її цільового призначення. Якщо людина вирішує самостійно займатися обробітком землі, вона бере на себе зобов’язання зі сплати обов’язкових платежів.

Також Новини.LIVE писали, що загрожує за незаконне використання земельної ділянки. В Україні стороння особа не може засіяти чужу землю без дозволу офіційного власника чи договору оренди. За це передбачена адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність.

земля податки ветерани
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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