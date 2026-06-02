Кабмін переписав правила грошової оцінки земель: як це вплине на податки українців

Кабінет Міністрів України оновив порядок проведення нормативної грошової оцінки земель, яка використовується для розрахунку земельного податку та інших платежів. Нові правила набудуть чинності через місяць після офіційного опублікування документа.

Нові правила набудуть чинності через місяць після офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів України №676 від 27 травня 2026 року.

Для кого в Україні зміниться розмір земельного податку

Як повідомили в уряді, нововведення насамперед стосуватимуться власників земельних ділянок у великих населених пунктах, оскільки саме для них змінюються окремі показники, що впливають на вартість землі.

Однією з головних змін стало підвищення нормативу капіталізованого рентного доходу для міст із населенням від 1 до 1,5 млн осіб. Якщо раніше цей показник становив 1 000 гривень за квадратний метр, то тепер його збільшено до 1 500 гривень.

Для населених пунктів, де проживає понад 1,5 млн осіб, нормативний показник встановлено на рівні 1 302 гривні за квадратний метр.

Саме цей показник використовується під час проведення нормативної грошової оцінки земель, від якої надалі залежать розміри земельного податку та інших платежів.

Як зміниться підхід до визначення вартості землі

Уряд також уточнив принцип територіальної прив’язки при проведенні оцінки земельних ділянок. У методиці поняття "територія територіальної громади" замінено на поняття "населений пункт".

На практиці це означає, що під час оцінки земельної ділянки враховуватиметься кількість мешканців саме того міста, селища або села, де вона розташована. Раніше для розрахунків могла братися до уваги загальна чисельність населення всієї громади.

Це особливо сильно вплине на населені пункти, які не є адміністративними центрами громад. Тепер нормативні показники для них визначатимуться безпосередньо залежно від кількості їх жителів.

Оновлено перелік курортних територій в Україні

Ще одна зміна стосується населених пунктів, які мають курортно-рекреаційне значення. Перелік таких територій було переглянуто. До списку додали Одесу, а населений пункт Лисовичі виключили з переліку.

Крім того, для земель оздоровчого призначення запроваджено окремі нормативи залежно від місця їх розташування. Відтепер різні показники застосовуватимуться до ділянок, що знаходяться в межах населених пунктів, і до земель, розташованих за їх межами.

Нові правила для сільськогосподарських земель

Постанова також передбачає зміни в порядку уточнення агровиробничих груп ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

Власники та користувачі земельних ділянок отримали право замовляти додаткові ґрунтові дослідження для оновлення та актуалізації інформації про характеристики земель. Вони матимуть значення лише після того, як їх буде включено до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Окремо уряд наголосив, що нові правила не поширюються на особливо цінні ґрунти, визначені картограмою загальнодержавної оцінки.

