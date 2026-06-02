Кабмин переписал правила денежной оценки земель: как это повлияет на налоги украинцев

Правила оценки земельных участков в Украине изменили. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины обновил порядок проведения нормативной денежной оценки земель, которая используется для расчета земельного налога и других платежей. Новые правила вступят в силу через месяц после официального опубликования документа.

О том, как изменится размер земельного налога для некоторых украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №676 от 27 мая 2026 года.

Для кого в Украине изменится размер земельного налога

Как сообщили в правительстве, нововведения в первую очередь будут касаться владельцев земельных участков в крупных населенных пунктах, поскольку именно для них меняются отдельные показатели, влияющие на стоимость земли.

Одним из главных изменений стало повышение норматива капитализированного рентного дохода для городов с населением от 1 до 1,5 млн человек. Если раньше этот показатель составлял 1 000 гривен за квадратный метр, то теперь он увеличен до 1 500 гривен.

Для населенных пунктов, где проживает более 1,5 млн человек, нормативный показатель установлен на уровне 1 302 гривни за квадратный метр.

Читайте также:

Именно этот показатель используется при проведении нормативной денежной оценки земель, от которой в дальнейшем зависят размеры земельного налога и других платежей.

Как изменится подход к определению стоимости земли

Правительство также уточнило принцип территориальной привязки при проведении оценки земельных участков. В методике понятие "территория территориальной общины" заменено на понятие "населенный пункт".

На практике это означает, что при оценке земельного участка будет учитываться количество жителей именно того города, поселка или села, где он расположен. Ранее для расчетов могла приниматься во внимание общая численность населения всей общины.

Это особенно сильно повлияет на населенные пункты, которые не являются административными центрами общин. Теперь нормативные показатели для них будут определяться непосредственно в зависимости от количества их жителей.

Обновлен перечень курортных территорий в Украине

Еще одно изменение касается населенных пунктов, которые имеют курортно-рекреационное значение. Перечень таких территорий был пересмотрен. В список добавили Одессу, а населенный пункт Лисовичи исключили из перечня.

Кроме того, для земель оздоровительного назначения введены отдельные нормативы в зависимости от места их расположения. Отныне разные показатели будут применяться к участкам, находящимся в пределах населенных пунктов, и к землям, расположенным за их пределами.

Новые правила для сельскохозяйственных земель

Постановление также предусматривает изменения в порядке уточнения агропроизводственных групп почв на землях сельскохозяйственного назначения.

Владельцы и пользователи земельных участков получили право заказывать дополнительные грунтовые исследования для обновления и актуализации информации о характеристиках земель. Они будут иметь значение только после того, как они будут включены в техническую документацию по нормативной денежной оценке земель.

Отдельно правительство подчеркнуло, что новые правила не распространяются на особо ценные почвы, определенные картограммой общегосударственной оценки.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине все, кто владеет землей или пользуется ею (например, имеет пай), должны платить земельный налог. Однако для некоторых людей с инвалидностью действуют льготы, поэтому они освобождаются от этих платежей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после открытия рынка земли в Украине прошло уже более 4 лет. За это время украинцы активно покупают и продают сельскохозяйственные участки. Было заключено более 500 тысяч сделок. Общая сумма таких операций составляет около 49,7 млрд грн, а площадь проданной земли — примерно 977,2 тыс. гектаров.