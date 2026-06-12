Використання землі без дозволу власника: яку компенсацію доведеться заплатити

Використання землі без дозволу власника. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть втратити землю, навіть не здогадуючись про це. Існують прецеденти самовільного захоплення ділянок, коли сусід-фермер або велика агрокомпанія використовують територію у власних цілях без жодних підстав. Тобто стороння особа може засіяти чужу землю без дозволу офіційного власника чи договору оренди.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує за незаконне використання землі та як постраждалому отримати компенсацію.

Яка компенсація належить власнику землі

Самовільне зайняття ділянки у приватній власності вважається порушенням законодавства, згідно зі статтею 211 Земельного кодексу. За це загрожує адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність.

Власник може вимагати не лише повернення землі, але й компенсацію за нанесену шкоду (передбачено статтею 1212 Цивільного кодексу). По-перше, якщо чуже поле хтось самовільно засіяв, постраждалий за рішенням суду отримає ділянку назад разом із врожаєм.

По-друге, порушника зобов'яжуть заплатити суму в розмірі орендної плати за повний період незаконного користування. Іншими словами, доведеться повернути все, що вдалося отримати або заощадити внаслідок самовільного зайняття території.

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Як довести незаконне використання землі

Вимога про стягнення безпідставно збережених коштів є майновою, отже на неї поширюється загальна позовна давність строком три роки. Саме стільки часу має власник із моменту, коли дізнався про самовільне захоплення землі, аби звернутися до суду і вимагати притягнення до відповідальності.

Щоб рішення було позитивним, необхідно:

зібрати докази злочину;

звернутися до місцевого органу самоврядування і скласти акт про збитки;

визначити суму безпідставно збережених коштів.

Додатково слід замовити агрохімічний аналіз: якщо вдасться довести, що внаслідок посіву культурами земля стала виснаженою, можна вимагати відшкодування збитків за погіршення якості ґрунту відповідно до статті 156 ЗКУ.

Плюс не завадить апелювати на упущену вигоду, вказавши на потребу здати землю в оренду іншому фермеру за вищою ціною. Однак тоді знадобиться доказ у вигляді попереднього договору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні девелопери часто будують апартаменти замість житлових комплексів. Так вони обходять обмеження через нецільове призначення землі. Щоб уникнути проблеми, населеним пунктам необхідно розробити і затвердити містобудівну документацію.

Також Новини.LIVE розповідали, що інколи частина земельної ділянки може потрапити в охоронну зону ЛЕП. В такому випадку її не можна повноцінно використовувати для забудови чи інших потреб. Перед купівлею землі варто перевіряти наявність поблизу електромереж.