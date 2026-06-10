Примусове вилучення землі в Україні: в яких випадках можна втратити майно

Примусове вилучення земельної ділянки. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Через вдале розташування землі власники можуть втратити свої ділянки. В Україні передбачений механізм примусового вилучення приватних територій для суспільних потреб. Тобто землю цілком законно забирають навіть без згоди власника.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Умови вилучення землі в Україні

Якщо виникає необхідність використати землю в загальнодержавних інтересах або для потреби територіальних громад, допускається її відчуження. Причому забирають як ділянку, так і розташовані на ній об'єкти нерухомості.

Серед обов’язкових умов примусового вилучення — отримання відповідного судового рішення. Тобто лише на підставі судової ухвали право власності може перейти до держави/місцевої громади. Друга вимога — власнику попередньо відшкодовують повну вартість майна.

"Викупна ціна включає вартість земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель і багаторічних насаджень, з урахуванням збитків, завданих внаслідок викупу, в тому числі упущеної вигоди у повному обсязі", — йдеться в законі.

Читайте також:

Навіщо забирають земельну ділянку

Суспільні потреби передбачають розміщення на землі важливих об'єктів, зокрема:

споруд безпеки та охорони держави;

транспортної та енергетичної інфраструктури (мостів, доріг, ліній електропередач, магістральних трубопроводів, електростанцій, аеропортів тощо);

іноземних дипломатичних представництв та консульських установ;

потужностей для видобутку корисних копалин на загальнодержавному рівні;

захисних гідротехнічних споруд;

нафтових і газових свердловин;

природоохоронних територій та заповідників;

міських парків, дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів і кладовищ;

ведення лісового господарства;

об’єктів природно-заповідного фонду.

Процедуру викупу ділянки запускають щонайменше через шість місяців із моменту ухвалення рішення про викуп землі та інших об'єктів нерухомості, якщо з власником не вдалося домовитися про добровільну процедуру купівлі-продажу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українські девелопери знайшли спосіб обійти обмеження на будівництво об’єктів на землі нецільового призначення. Компанії замість житлових комплексів будують апартаменти. Адже це комерційна нерухомість, яку можна розмістити в будь-якій будівлі.

Також Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій мають право на безплатну землю для будівництва чи фермерства. Ліміти перебувають в діапазоні 0,10-2,00 га залежно від цільового призначення. Однак під час воєнного стану діє заборона на передачу землі у приватну власність.