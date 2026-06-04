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Головна Економіка Безплатна земля для УБД: скільки гектарів можуть виділити у 2026 році

Безплатна земля для УБД: скільки гектарів можуть виділити у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 08:20
Пільги для УБД у 2026 році: чи можуть розраховувати на безплатну землю
Земельні ділянки для УБД. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Більшості громадянам України доводиться купувати землю під індивідуальне житлове будівництво, садівництво чи огородництво. Однак учасники бойовий дій та особи, прирівняні до них, мають пільгу. Їм доступна безоплатна передача земель державної та комунальної власності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати УБД про отримання землі у приватну власність.

Норми виділення землі для УБД

Згідно з пунктом 13 статті 14 закону "Про статус ветеранів війни", учасники бойових дій можуть розраховувати на першочергове відведення земельних ділянок для будівництва чи фермерства. Проте існують обмеження на розмір території залежно від призначення:

  • не більше 0,12 га — для садівництва;
  • не більше 2 га — для особистого сільського господарства;
  • не більше 0,25 га — для будівництва житла та обслуговування господарських споруд у селах;
  • не більше 0,15 га — для будівництва житла в селищах;
  • не більше 0,10 га — для зведення будинку в містах;
  • не більше 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва.

Щоб реалізувати своє право на безоплатну землю, необхідно звернутися в орган виконавчої влади або місцевого самоврядування. Заява повинна містити інформацію про цільове призначення ділянки та орієнтовні розміри. Плюс додаються графічні матеріали з бажаним місцем розташування землі та документи, які підтверджують право на пільгу (посвідчення УБД).

Що змінилося під час воєнного стану

Учасники бойових дій дійсно можуть отримати землю у приватну власність, однак під час воєнного стану запровадили обмеження. Згідно з підп. 5 п. 27 розд. Х Земельного кодексу, безплатна передача ділянок державної/комунальної власності забороняється. Необхідно дочекатися закінчення війни, аби скористатися пільгою.

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Водночас для деяких категорій осіб діє виняток. Заборона не поширюється на:

  • власників об’єктів нерухомого майна, розташованих на землі, яку можуть передати у приватну власність;
  • колишніх власників знищеної внаслідок війни нерухомості (якщо право власності припинено у зв’язку із знищенням майна відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
  • українців, які отримали землю в користування до набрання чинності Земельного кодексу (до 1 січня 2002 року).

Також варто знати, які землі взагалі не підлягають приватизації. Йдеться про ділянки загального користування, лісовий і водний фонд, території під транспортними/природними/оборонними об’єктами та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні оновили правила нормативної грошової оцінки земель. Від цього залежить розмір земельного податку та інших обов’язкових платежів. Найбільше зміни можуть вплинути на власників ділянок у великих містах.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на землю у 2026 році. Середня вартість одного гектара перебуває на рівні 75 100 грн. За перші чотири місяці року українці уклали майже 40 000 угод на суму 6,17 млрд гривень.

земля пільги УБД
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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