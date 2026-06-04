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Главная Экономика Бесплатная земля для УБД: сколько гектаров могут выделить в 2026 году

Бесплатная земля для УБД: сколько гектаров могут выделить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 08:20
Льготы для УБД в 2026 году: могут ли рассчитывать на бесплатную землю
Земельные участки для УБД. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Большинству граждан Украины приходится покупать землю под индивидуальное жилищное строительство, садоводство или огородничество. Однако участники боевой действий и лица, приравненные к ним, имеют льготу. Им доступна бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать УБД о получении земли в частную собственность.

Нормы выделения земли для УБД

Согласно пункту 13 статьи 14 закона "О статусе ветеранов войны", участники боевых действий могут рассчитывать на первоочередное отведение земельных участков для строительства или фермерства. Однако существуют ограничения на размер территории в зависимости от назначения:

  • не больше 0,12 га — для садоводства;
  • не больше 2 га — для личного сельского хозяйства;
  • не больше 0,25 га — для строительства жилья и обслуживания хозяйственных построек в селах;
  • не больше 0,15 га — для строительства жилья в поселках;
  • не больше 0,10 га — для возведения дома в городах;
  • не больше 0,10 га — для индивидуального дачного строительства.

Чтобы реализовать свое право на бесплатную землю, необходимо обратиться в орган исполнительной власти или местного самоуправления. Заявление должно содержать информацию о целевом назначении участка и ориентировочные размеры. Плюс прилагаются графические материалы с желаемым местом расположения земли и документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение УБД).

Что изменилось во время военного положения

Участники боевых действий действительно могут получить землю в частную собственность, однако во время военного положения ввели ограничения. Согласно подп. 5 п. 27 разд. Х Земельного кодекса, бесплатная передача участков государственной/коммунальной собственности запрещается. Необходимо дождаться окончания войны, чтобы воспользоваться льготой.

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В то же время для некоторых категорий лиц действует исключение. Запрет не распространяется на:

  • владельцев объектов недвижимого имущества, расположенных на земле, которую могут передать в частную собственность;
  • бывших владельцев уничтоженной в результате войны недвижимости (если право собственности прекращено в связи с уничтожением имущества в соответствии с Государственным реестром прав на недвижимое имущество);
  • украинцев, которые получили землю в пользование до вступления в силу Земельного кодекса (до 1 января 2002 года).

Также стоит знать, какие земли вообще не подлежат приватизации. Речь идет об участках общего пользования, лесном и водном фонде, территориях под транспортными/природными/оборонными объектами и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине обновили правила нормативной денежной оценки земель. От этого зависит размер земельного налога и других обязательных платежей. Больше всего изменение может повлиять на владельцев участков в крупных городах.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на землю в 2026 году. Средняя стоимость одного гектара находится на уровне 75 100 грн. За первые четыре месяца года украинцы заключили почти 40 000 сделок на сумму 6,17 млрд гривен.

земля льготы УБД
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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