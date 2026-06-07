Купівля землі: чому корисна площа ділянки може виявитись меншою, ніж зазначається в документах

Що варто враховувати, купуючи земельну ділянку біля ЛЕП. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Багато людей, купуючи земельну ділянку, дивляться насамперед на площу, вказану в документах. Але на практиці частина цієї території може потрапляти в охоронну зону ліній електропередач (ЛЕП), де діють серйозні обмеження на будівництво та використання землі. Через це фактична площа, яку можна повноцінно використовувати для забудови чи господарської діяльності, іноді виявляється значно меншою, ніж зазначено в кадастрі.

Про те, на що варто звернути увагу купуючи землю та в яких випадках невдале розташування ділянки може "з’їсти" значну частину її корисної площі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на АТ Хмельницькобленерго.

Чому деякі українці можуть втратити частину корисної площі своєї земельної ділянки

Над земельними ділянками в Україні проходить значна кількість повітряних ліній електропередач напругою від 10 до 110 кВ. Для забезпечення безпечної експлуатації електромереж, їх належного утримання та запобігання аваріям законодавством передбачено створення спеціальних охоронних зон.

Відповідно до Правил охорони електричних мереж встановлюються мінімально допустимі відстані від електрооб'єктів до житлових будинків, споруд, дерев, земельної та водної поверхні. Також передбачено створення просік у лісових масивах і зелених насадженнях для безпечної експлуатації мереж.

На якій відстані від ЛЕП не можна нічого будувати

Охоронна зона повітряної лінії електропередач визначається як земельна ділянка та повітряний простір уздовж лінії, обмежені вертикальними площинами по обидва боки від крайніх проводів. Ширина таких зон залежить від напруги лінії:

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2 метри — для ліній до 1 кВ;

10 метрів — для ліній до 20 кВ;

15 метрів — для ліній до 35 кВ;

20 метрів — для ліній до 110 кВ.

Для підземних кабельних ліній охоронна зона встановлюється на відстані одного метра від крайніх кабелів з кожного боку.

Також охоронні зони діють навколо трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів та інших подібних об'єктів. У таких випадках вони становлять 3 метри від огорожі або самої споруди.

Що заборонено робити в охоронних зонах ЛЕП

У межах охоронних зон забороняються будь-які дії, які можуть створити загрозу безпечній роботі електромереж або призвести до їх пошкодження.

Зокрема, не допускається самовільний доступ до трансформаторних підстанцій та інших електротехнічних споруд, втручання в роботу обладнання, підйом на опори ЛЕП, демонтаж елементів електромереж, а також наближення сторонніх предметів до струмопровідних частин.

Крім того, в охоронних зонах заборонено будувати житлові, дачні та громадські будівлі, висаджувати дерева та багаторічні насадження, облаштовувати сміттєзвалища, складувати матеріали, розміщувати автозаправні станції та склади паливно-мастильних матеріалів.

Також під забороною розведення багать, запуск повітряних зміїв та моделей літальних апаратів, а також стоянка транспорту в охоронних зонах високовольтних ліній.

Які роботи біля ЛЕП можна проводити лише з дозволу та в присутності енергетиків

Частину робіт у таких зонах можна виконувати лише після отримання письмового погодження енергетичної компанії та в присутності її представника. Це стосується:

реконструкції;

нового будівництва;

капітального ремонту або демонтажу споруд;

проведення земляних, вибухових, меліоративних, днопоглиблювальних і лісозаготівельних робіт.

Погодження також необхідне для проїзду великогабаритної техніки висотою понад 4,5 метра, виконання земляних робіт у місцях проходження підземних кабельних ліній, а також для окремих видів діяльності на водоймах, де прокладені підводні кабелі.

Чому земельні ділянки біля ЛЕП можуть коштувати дешевше

Перед купівлею земельної ділянки варто звертати увагу не лише на її площу та вартість, а й перевіряти наявність охоронних зон. Адже через встановлені обмеження частина землі може виявитися непридатною для забудови або використання за тим призначенням, яке планував покупець.

Тож варто враховувати всі ризики земельних ділянок поруч з лініями електропередач. Навіть, якщо їх вартість буде на 20-30% нижчою за ринкову, це може виявитись не вигідно для нового власника.

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