Альтанка на подвір’ї: на якій відстані від паркану сусіда можна будувати

Де на ділянці можна побудувати альтанку. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Власники приватних будинків часто хочуть облаштувати на своїй ділянці додаткові зони для відпочинку, наприклад, встановити альтанку. Та не всі знають де краще розмістити таку споруду. Законодавство дозволяє будувати альтанку навіть неподалік від паркану та межі із сусідами, однак під час її зведення потрібно дотримуватися встановлених будівельних норм і правил.

Про те, на якій відстані від сусідньої ділянки можна розташовувати альтанку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державні будівельні норми (ДБН).

На якій відстані від сусідської ділянки можна зводити альтанку

Оскільки альтанка належить до господарських споруд, власник має право зводити її на своїй території. Проте існує важлива вимога: відстань від споруди до межі сусідньої земельної ділянки повинна становити щонайменше один метр.

Тому, якщо паркан встановлений безпосередньо на межі між двома ділянками, альтанку потрібно будувати не ближче ніж за метр від нього. У такому випадку розміщення споруди біля огорожі не буде порушенням чинних норм.

Водночас встановлювати альтанку впритул до паркану не можна. Таке розташування вважається порушенням будівельних правил і може стати причиною суперечок із сусідами або претензій з боку контролюючих органів.

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Чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво альтанки

Крім того, перед початком будівництва варто з’ясувати, чи потрібні для альтанки дозвільні документи. У більшості випадків це залежить від типу споруди. Якщо йдеться про капітальну конструкцію з фундаментом — без дозволів, як правило, не обійтись.

Якщо ж альтанка є тимчасовою, переносною або зводиться без фундаменту, отримувати спеціальні дозвільні документи зазвичай не потрібно.

Що ще варто враховувати при будівництві альтанки

Окрему увагу варто приділити вимогам пожежної безпеки. Вони визначають безпечну відстань між альтанкою та житловим будинком, особливо якщо споруда обладнана мангалом, грилем або зоною барбекю.

Оскільки такі елементи пов’язані з використанням відкритого вогню, фахівці рекомендують розміщувати їх на відстані не менше 6-8 метрів від житла. Це допоможе мінімізувати ризик займання та поширення вогню у разі надзвичайної ситуації.

Раніше Новини.LIVE писали, що власники дач і приватних будинків часто стикаються з ситуацією, коли гілки сусідських дерев звисають на їхню територію. Вони можуть затінювати город, засмічувати двір листям чи плодами та створювати незручності. Через це багато хто цікавиться, чи можна обрізати такі гілки.

Також Новини.LIVE розповідали, що уряд України змінив правила нормативної грошової оцінки земель, на основі якої нараховують земельний податок та інші платежі. Новий порядок почне діяти через місяць після його офіційної публікації.