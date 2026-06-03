Беседка во дворе: на каком расстоянии от забора соседа можно строить

Где на участке можно построить беседку. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцы частных домов часто хотят обустроить на своем участке дополнительные зоны для отдыха, например, установить беседку. Но не все знают где лучше разместить такое сооружение. Законодательство позволяет строить беседку даже неподалеку от забора и границы с соседями, однако при ее возведении нужно придерживаться установленных строительных норм и правил.

О том, на каком расстоянии от соседнего участка можно располагать беседку, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственные строительные нормы (ГСН).

На каком расстоянии от соседского участка можно возводить беседку

Поскольку беседка относится к хозяйственным постройкам, владелец имеет право возводить ее на своей территории. Однако существует важное требование: расстояние от сооружения до границы соседнего земельного участка должно составлять не менее одного метра.

Поэтому, если забор установлен непосредственно на границе между двумя участками, беседку нужно строить не ближе чем в метре от него. В таком случае размещение сооружения у забора не будет нарушением действующих норм.

В то же время устанавливать беседку вплотную к забору нельзя. Такое расположение считается нарушением строительных правил и может стать причиной споров с соседями или претензий со стороны контролирующих органов.

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Нужно ли получать разрешение на строительство беседки

Кроме того, перед началом строительства стоит выяснить, нужны ли для беседки разрешительные документы. В большинстве случаев это зависит от типа сооружения. Если речь идет о капитальной конструкции с фундаментом — без разрешений, как правило, не обойтись.

Если же беседка является временной, переносной или возводится без фундамента, получать специальные разрешительные документы обычно не нужно.

Что еще стоит учитывать при строительстве беседки

Отдельное внимание стоит уделить требованиям пожарной безопасности. Они определяют безопасное расстояние между беседкой и жилым домом, особенно если сооружение оборудовано мангалом, грилем или зоной барбекю.

Поскольку такие элементы связаны с использованием открытого огня, специалисты рекомендуют размещать их на расстоянии не менее 6-8 метров от жилья. Это поможет минимизировать риск возгорания и распространения огня в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы дач и частных домов часто сталкиваются с ситуацией, когда ветки соседских деревьев свисают на их территорию. Они могут затенять огород, засорять двор листьями или плодами и создавать неудобства. Поэтому многие интересуются, можно ли обрезать такие ветви.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство Украины изменило правила нормативной денежной оценки земель, на основе которой начисляют земельный налог и другие платежи. Новый порядок начнет действовать через месяц после его официальной публикации.