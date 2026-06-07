Покупка земли: почему полезная площадь участка может оказаться меньше, чем указывается в документах

Что стоит учитывать, покупая земельный участок возле ЛЭП. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Многие люди, покупая земельный участок, смотрят прежде всего на площадь, указанную в документах. Но на практике часть этой территории может попадать в охранную зону линий электропередач (ЛЭП), где действуют серьезные ограничения на строительство и использование земли. Поэтому фактическая площадь, которую можно полноценно использовать для застройки или хозяйственной деятельности, иногда оказывается значительно меньше, чем указано в кадастре.

О том, на что стоит обратить внимание покупая землю и в каких случаях неудачное расположение участка может "съесть" значительную часть его полезной площади, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на АО Хмельницкоблэнерго.

Почему некоторые украинцы могут потерять часть полезной площади своего земельного участка

Над земельными участками в Украине проходит значительное количество воздушных линий электропередач напряжением от 10 до 110 кВ. Для обеспечения безопасной эксплуатации электросетей, их надлежащего содержания и предотвращения аварий законодательством предусмотрено создание специальных охранных зон.

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей устанавливаются минимально допустимые расстояния от электрообъектов до жилых домов, сооружений, деревьев, земельной и водной поверхности. Также предусмотрено создание просек в лесных массивах и зеленых насаждениях для безопасной эксплуатации сетей.

На каком расстоянии от ЛЭП нельзя ничего строить

Охранная зона воздушной линии электропередач определяется как земельный участок и воздушное пространство вдоль линии, ограниченные вертикальными плоскостями по обе стороны от крайних проводов. Ширина таких зон зависит от напряжения линии:

Читайте также:

2 метра — для линий до 1 кВ;

10 метров — для линий до 20 кВ;

15 метров — для линий до 35 кВ;

20 метров — для линий до 110 кВ.

Для подземных кабельных линий охранная зона устанавливается на расстоянии одного метра от крайних кабелей с каждой стороны.

Также охранные зоны действуют вокруг трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и других подобных объектов. В таких случаях они составляют 3 метра от ограждения или самого сооружения.

Что запрещено делать в охранных зонах ЛЭП

В пределах охранных зон запрещаются любые действия, которые могут создать угрозу безопасной работе электросетей или привести к их повреждению.

В частности, не допускается самовольный доступ к трансформаторным подстанциям и другим электротехническим сооружениям, вмешательство в работу оборудования, подъем на опоры ЛЭП, демонтаж элементов электросетей, а также приближение посторонних предметов к токопроводящим частям.

Кроме того, в охранных зонах запрещено строить жилые, дачные и общественные здания, высаживать деревья и многолетние насаждения, обустраивать свалки, складировать материалы, размещать автозаправочные станции и склады горюче-смазочных материалов.

Также под запретом разведение костров, запуск воздушных змеев и моделей летательных аппаратов, а также стоянка транспорта в охранных зонах высоковольтных линий.

Какие работы возле ЛЭП можно проводить только с разрешения и в присутствии энергетиков

Часть работ в таких зонах можно выполнять только после получения письменного согласования энергетической компании и в присутствии ее представителя. Это касается:

реконструкции;

нового строительства;

капитального ремонта или демонтажа сооружений;

проведения земляных, взрывных, мелиоративных, дноуглубительных и лесозаготовительных работ.

Согласование также необходимо для проезда крупногабаритной техники высотой более 4,5 метра, выполнения земляных работ в местах прохождения подземных кабельных линий, а также для отдельных видов деятельности на водоемах, где проложены подводные кабели.

Почему земельные участки возле ЛЭП могут стоить дешевле

Перед покупкой земельного участка стоит обращать внимание не только на его площадь и стоимость, но и проверять наличие охранных зон. Ведь из-за установленных ограничений часть земли может оказаться непригодной для застройки или использования по тому назначению, которое планировал покупатель.

Поэтому стоит учитывать все риски земельных участков рядом с линиями электропередач. Даже если их стоимость будет на 20-30% ниже рыночной, это может оказаться не выгодно для нового владельца.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы частных домов часто обустраивают во дворе места для отдыха, в частности ставят беседки. Но не все знают, где ее лучше разместить. По закону такое сооружение можно строить даже возле забора или границы с соседним участком.

Также Новини.LIVE рассказывали, что чтобы иметь собственное жилье, можно купить квартиру или построить дом. Строительство требует больше денег и времени, зато позволяет сделать все под свои нужды. Поэтому многих интересует, сколько стоит возвести коробку частного дома в Украине в 2026 году.