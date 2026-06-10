Принудительное изъятие земли в Украине: в каких случаях можно лишиться имущества

Принудительное изъятие земельного участка. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за удачного расположения земли владельцы могут лишиться своих участков. В Украине предусмотрен механизм принудительного изъятия частных территорий для общественных нужд. То есть землю вполне законно изымают даже без согласия владельца.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, расположенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".

Условия изъятия земли в Украине

Если возникает необходимость использовать землю в общегосударственных интересах или для нужд территориальных общин, допускается ее отчуждение. Причем изымают как участок, так и расположенные на нем объекты недвижимости.

Среди обязательных условий принудительного изъятия — получение соответствующего судебного решения. То есть только на основании судебного постановления право собственности может перейти к государству/местной общине. Второе требование — владельцу предварительно возмещают полную стоимость имущества.

"Выкупная цена включает стоимость земельного участка, жилого дома, других построек и многолетних насаждений, с учетом убытков, причиненных в результате выкупа, в том числе упущенной выгоды в полном объеме", — говорится в законе.

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Зачем отчуждают земельный участок

Общественные нужды предусматривают размещение на земле важных объектов, в частности:

сооружений безопасности и охраны государства;

транспортной и энергетической инфраструктуры (мостов, дорог, линий электропередач, магистральных трубопроводов, электростанций, аэропортов и т. п.);

иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений;

мощностей для добычи полезных ископаемых на общегосударственном уровне;

защитных гидротехнических сооружений;

нефтяных и газовых скважин;

природоохранных территорий и заповедников;

городских парков, дошкольных учебных заведений, площадок отдыха, стадионов и кладбищ;

ведения лесного хозяйства;

объектов природно-заповедного фонда.

Процедуру выкупа участка запускают не ранее чем через шесть месяцев с момента принятия решения о выкупе земли и других объектов недвижимости, если с владельцем не удалось договориться о добровольной процедуре купли-продажи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские девелоперы нашли способ обойти ограничения на строительство объектов на землях нецелевого назначения. Компании вместо жилых комплексов строят апартаменты. Ведь это коммерческая недвижимость, которую можно разместить в любом здании.

Также Новини.LIVE рассказывали, что участники боевых действий имеют право на бесплатную землю для строительства или фермерства. Лимиты находятся в диапазоне 0,10-2,00 га в зависимости от целевого назначения. Однако во время военного положения действует запрет на передачу земли в частную собственность.