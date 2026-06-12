Использование земли без разрешения владельца: какую компенсацию придется выплатить

Использование земли без разрешения владельца. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут потерять землю, даже не подозревая об этом. Существуют прецеденты самовольного захвата участков, когда сосед-фермер или крупная агрокомпания используют территорию в собственных целях без каких-либо оснований. То есть посторонний человек может засеять чужую землю без разрешения официального владельца или договора аренды.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит за незаконное использование земли и как пострадавшему получить компенсацию.

Какая компенсация полагается владельцу земли

Самовольное занятие участка, находящегося в частной собственности, считается нарушением законодательства в соответствии со статьей 211 Земельного кодекса. За это грозит административная, гражданская и даже уголовная ответственность.

Владелец может требовать не только возврата земли, но и компенсацию за нанесенный ущерб (предусмотрено статьей 1212 Гражданского кодекса). Во-первых, если чужое поле кто-то самовольно засеял, пострадавший по решению суда получит участок обратно вместе с урожаем.

Во-вторых, нарушителя обяжут выплатить сумму в размере арендной платы за полный период незаконного пользования. Другими словами, придется вернуть все, что удалось получить или сэкономить в результате самовольного занятия территории.

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Как доказать незаконное использование земли

Требование о взыскании необоснованно сохраненных денег является имущественным, следовательно, на него распространяется общий исковой срок давности в три года. Именно столько времени есть у владельца с момента, когда он узнал о самовольном захвате земли, чтобы обратиться в суд и потребовать привлечения к ответственности.

Чтобы решение было положительным, необходимо:

собрать доказательства преступления;

обратиться в местный орган самоуправления и составить акт об убытках;

определить сумму необоснованно удержанных средств.

Дополнительно следует заказать агрохимический анализ: если удастся доказать, что в результате посева культурами земля стала истощенной, можно требовать возмещения убытков за ухудшение качества почвы в соответствии со статьей 156 ЗКУ.

Кроме того, не помешает сослаться на упущенную выгоду, указав на необходимость сдать землю в аренду другому фермеру по более высокой цене. Однако тогда понадобится доказательство в виде предварительного договора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине девелоперы часто строят апартаменты вместо жилых комплексов. Так они обходят ограничения из-за нецелевого назначения земли. Чтобы избежать проблемы, населенным пунктам необходимо разработать и утвердить градостроительную документацию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что иногда часть земельного участка может попасть в охранную зону ЛЭП. В таком случае ее нельзя полноценно использовать для застройки или других нужд. Перед покупкой земли стоит проверять наличие поблизости электросетей.