Земля у приватній власності: чи вигідно здавати в оренду і які податки у 2026 році

Прибутки від оренди землі в Україні. Фото: Pexels, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть на власний розсуд вирішувати, як використовувати землю у приватній власності. Хтось самостійно займається обробітком ділянки, вирощує сільськогосподарську продукцію для власного споживання чи на продаж. А комусь вигідніше здавати територію в оренду та регулярно отримувати прибуток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що вигідніше для власників земельних ділянок.

Самостійний обробіток землі

Згідно з Земельним кодексом, власники мають право розпоряджатися своєю ділянкою відповідно до її цільового призначення. Тобто будівництво житла чи бази відпочинку на полі, відведеному для сільськогосподарської діяльності, заборонено.

Якщо людина вирішує самостійно займатися обробітком землі, вона бере на себе зобов’язання зі сплати обов’язкових платежів. По-перше, доведеться щороку нараховувати в бюджет кошти за володіння територією. Згідно зі статтями 274 та 277 Податкового кодексу, ставки у 2026 році перебувають на такому рівні:

не більше 3% від нормативної грошової оцінки (НГО);

не більше 5% від НГО одиниці площі ріллі — за землю, нормативну грошову оцінку якої не проведено.

У разі продажу вирощених культур власник додатково повинен сплачувати податки з доходів на загальних підставах. Йдеться про 18% ПДФО та 5% військового збору (або ставки відповідно до зареєстрованої групи ФОП). Інакше йому загрожує сувора адміністративна відповідальність, тобто штрафи.

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Чи вигідно здавати пай в оренду

При відсутності бажання самостійно вирощувати культури, можна офіційно здати землю в оренду фізичній або юридичній особі, регулярно отримуючи прибуток. Знову таки, доведеться сплачувати ПДФО, військовий збір і земельний податок (в окремих випадках), якщо:

орендар не є ФОП 4 групи;

сторони не зареєстрували договір оренди в Державному реєстрі;

ділянкою користується фізична особа, а не підприємець.

Ставка податку на ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності), не може перевищувати 12% від НГО. Як видно, не існує універсальної відповіді на питання, що вигідніше для українців, оскільки обидва варіанти — оренда і самостійний обробіток — передбачають плюси і мінуси.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в українців можуть примусово вилучити землю. Це допускається в разі ухвалення відповідного судового рішення з метою забезпечення загальнодержавних інтересів. Власник повинен отримати компенсацію за втрату ділянки.

Також Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій можуть розраховувати на безплатну землю. Території віддають у межах встановлених нормативів. Однак під час воєнного стану процедура передання землі у приватну власність заборонена.