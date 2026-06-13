Земля в частной собственности: выгодно ли сдавать в аренду и какие налоги в 2026 году

Доходы от аренды земли в Украине. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут по своему усмотрению решать, как использовать землю, находящуюся в частной собственности. Кто-то самостоятельно занимается обработкой участка, выращивает сельскохозяйственную продукцию для собственного потребления или на продажу. А кому-то выгоднее сдавать территорию в аренду и регулярно получать прибыль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что выгоднее для владельцев земельных участков.

Самостоятельная обработка земли

Согласно Земельному кодексу, владельцы имеют право распоряжаться своим участком в соответствии с его целевым назначением. То есть строительство жилья или базы отдыха на поле, отведенном для сельскохозяйственной деятельности, запрещено.

Если человек решает самостоятельно заниматься обработкой земли, он берет на себя обязательства по уплате обязательных платежей. Во-первых, придется ежегодно перечислять в бюджет средства за владение территорией. Согласно статьям 274 и 277 Налогового кодекса, ставки в 2026 году находятся на таком уровне:

не более 3% от нормативной денежной оценки (НДО);

не более 5% от НДО единицы площади пашни — за землю, нормативная денежная оценка которой не проведена.

В случае продажи выращенных культур владелец дополнительно должен уплачивать налоги с доходов на общих основаниях. Речь идет о 18% НДФЛ и 5% военного сбора (или ставки в соответствии с зарегистрированной группой ФЛП). В противном случае ему грозит строгая административная ответственность, то есть штрафы.

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Выгодно ли сдавать пай в аренду

При отсутствии желания самостоятельно выращивать культуры, можно официально сдать землю в аренду физическому или юридическому лицу, регулярно получая прибыль. Опять же, придется платить НДФЛ, военный сбор и земельный налог (в отдельных случаях), если:

арендатор не является ФЛП 4 группы;

стороны не зарегистрировали договор аренды в Государственном реестре;

участком пользуется физическое лицо, а не предприниматель.

Ставка налога на участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной форм собственности), не может превышать 12% от НДО. Как видно, не существует универсального ответа на вопрос, что выгоднее для украинцев, поскольку оба варианта — аренда и самостоятельная обработка — имеют свои плюсы и минусы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в украинцев могут принудительно изъять землю. Это допускается в случае принятия соответствующего судебного решения с целью обеспечения общегосударственных интересов. Владелец должен получить компенсацию за потерю участка.

Также Новини.LIVE рассказывали, что участники боевых действий могут рассчитывать на бесплатную землю. Территории отдают в пределах установленных нормативов. Однако во время военного положения процедура передачи земли в частную собственность запрещена.