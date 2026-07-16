Закрытие ФЛП может привести к лишним хлопотам: какие 3 ситуации станут проблемными

Закрытие ФЛП в Украине. Фото: ГНС, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы избежать проблем с контролирующим органом, ФЛП должны своевременно уплачивать налоги и выполнять все обязательства. Некоторые предприниматели ошибочно считают, что из сложной ситуации можно выйти, просто закрыв свой бизнес. Однако, как правило, такой шаг приводит к появлению еще большего количества хлопот.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Превышение лимита дохода ФЛП

В случае несоблюдения требования относительно годового лимита дохода худшим решением будет закрыть ФЛП. Проблема после снятия с единого налога не "обнулится", а обязательство уплатить штраф останется. Согласно статье 293.8 Налогового кодекса, штраф за превышение лимита составляет 15% от суммы.

"Вместо схемы "закрыть и открыть заново" ФЛП 1 или 2 группы имеет разумную альтернативу — перейти в более высокую группу ЕН, а впоследствии вернуться обратно при условии соблюдения требований по доходу", — констатировал юрист.

Приостановление деятельности ФЛП

Если предприниматель находится в "спящем" режиме, не обязательно сразу прекращать хозяйственную деятельность. Во-первых, можно перейти на 3 группу упрощенной системы, где военный сбор и единый налог не уплачиваются при отсутствии дохода за отчетный период. Однако единый социальный взнос придется платить.

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Во-вторых, можно подать заявку на перевод ФЛП с упрощенной системы на общую, где НДФЛ, ЕСВ и военный сбор не взимаются, если нет чистой прибыли. В то же время нужно привыкать к новому формату ведения отчетности, а также готовиться к потенциальной регистрации в качестве плательщика НДС.

Нерешенные налоговые вопросы

Третья ситуация, когда закрытие ФЛП приведет к дополнительным проблемам — это наличие незавершенных дел с контролирующим органом. Речь идет о налоговых долгах, непредставлении деклараций, подозрительных платежах, отсутствии первичных документов и т. п.

"Закрытие ФЛП часто рассматривается как способ избежать внимания налоговой — но на практике происходит обратное. Именно прекращение деятельности является одним из прямых оснований для документальной проверки", — отметил Богдан Янкив.

Сначала необходимо выполнить все финансовые обязательства, чтобы у контролирующего органа не было причин инициировать мониторинг, а уже потом подавать заявку на закрытие собственного бизнеса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто из ФЛП может не платить налоги в июле 2026 года. Освобождение от финансовых обязательств предоставляется мобилизованным предпринимателям. Кроме того, льгота распространяется на представителей бизнеса, зарегистрированных на ВОТ или в зоне ведения боевых действий.

Также Новини.LIVE рассказывали, должны ли украинцы облагать налогом доходы от продажи лома. Для физических лиц такого требования нет — законодательство предусматривает освобождение от уплаты налогов. Зато индивидуальные предприниматели обязаны включать прибыль в налогооблагаемую базу.