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Главная Экономика Налоги на доходы в Украине: что делать с деньгами от продажи лома

Налоги на доходы в Украине: что делать с деньгами от продажи лома

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 13:06
Доход от продажи лома подлежит налогообложению: кто должен платить и сколько
Продажа лома в Украине. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы регулярно или периодически занимаются продажей лома. Они получают от этой деятельности доход, который в отдельных случаях подлежит налогообложению. Мы выяснили, должны ли продавцы черных и цветных металлов платить налоги в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что необходимо знать украинцам о налогообложении дохода от реализации металлов.

Налоги для физических лиц

Полученные доходы подлежат налогообложению по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В то же время статья 165 Налогового кодекса содержит перечень источников, доход от которых не считается базой для начисления указанных платежей. В длинном списке можно найти подпункт 25 с информацией о сумме, полученной за проданное:

  • вторичное сырье;
  • бытовые отходы;
  • лом черных металлов;
  • лом цветных металлов;
  • остатки электрических аккумуляторов со свинцом;
  • лом драгоценных металлов.

Эти доходы не подлежат налогообложению в соответствии с положением закона, вступившим в силу 1 января 2013 года. Украинцы имеют право сдавать на повторную переработку лом без необходимости декларировать доход и уплачивать 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

Налоги для предпринимателей

Совершенно иные правила предусмотрены для ФЛП. Нередко в процессе осуществления предпринимательской деятельности накапливается лом, например, производственные остатки, использованные запчасти и т. п.

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Представители бизнеса любой группы могут сдавать металлы без ограничений, однако доход включается в общую выручку и подлежит налогообложению по действующей ставке. Так, ФЛП 3 группы должен начислить 6% от всей прибыли, включая доход от сдачи лома.

При этом нет необходимости регистрировать специальный КВЭД, если была совершена эпизодическая операция. Единичные случаи продажи черных и цветных металлов трудно назвать отдельным видом предпринимательства, поэтому включать эту деятельность в перечень КВЭД не стоит.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой лом украинцы могут выгодно продать в июле. Среди ценных металлов — медь и латунь. За килограмм меди пункты приема готовы платить в среднем около 450 грн, а латунь может принести до 250 грн/кг.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит черный металл в Украине. Железо, сталь и чугун принимают дешево — от 3 до 5 грн/кг в среднем. Однако накопить лом проще, чем цветные металлы, поскольку его источников в быту больше.

налоги доходы металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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