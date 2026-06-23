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Главная Экономика Заработок на дорогих металлах: какой лом удастся выгодно продать в июле

Заработок на дорогих металлах: какой лом удастся выгодно продать в июле

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 12:35
Продажа лома меди и латуни: сколько стоит 1 кг и какая прибыль гарантирована украинцам
Продажа лома в июле. Фото: НБУ, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут регулярно получать дополнительный доход, сдавая на переработку дорогие металлы. По состоянию на июль 2026 года неплохой заработок гарантирован на ломе меди и латуни. Это вторичное сырье наиболее востребовано на рынке, а цены колеблются в пределах нескольких сотен гривен за килограмм.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько удастся заработать на ломе цветных металлов в июле.

Сколько стоит лом меди

Цветной металл ценится благодаря своим свойствам, в частности устойчивости к коррозии, высокой электропроводности и пригодности к повторной переработке. Предприятия готовы платить продавцам большие суммы за вторичное сырье, особенно очищенное от примесей, ржавчины и краски.

Мы проанализировали официальные сайты нескольких украинских компаний, занимающихся торговлей с физическими лицами, и узнали актуальные цены на лом. Продавая медь в июле 2026 года, наши граждане смогут заработать (в зависимости от региона):

  • Киевская область — от 350 до 450 грн;
  • Запорожская область — от 435 до 500 грн;
  • Винницкая область — от 450 до 520 грн;
  • Львовская область — от 440 до 510 грн;
  • Днепропетровская область — от 400 до 510 грн;
  • Одесская область — от 480 до 510 грн;
  • Сумская область — от 430 до 480 грн;
  • Харьковская область — от 400 до 500 грн.
Заработок на дорогих металлах: какой лом удастся выгодно продать в июле - фото 1
Цены на медный лом во Львове. Фото: скриншот

Сколько стоит лом латуни

Еще один дорогой цветной металл, который высоко ценится на рынке — это латунь. Ее легко добыть из сантехнических изделий, радиаторов, бытовой техники, элементов декора, электроники и даже некоторых музыкальных инструментов.

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Среди положительных характеристик сырья — переплавка без потери качества и стабильный спрос в различных секторах производства. Средняя стоимость латуни находится в диапазоне 200-240 грн/кг в зависимости от региона.

Доходы некоторых продавцов могут составлять 250-280 грн/кг. Чтобы достичь максимальной прибыльности, необходимо заранее очистить лом от всего лишнего.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут неплохо заработать, продавая черный лом в июле 2026 года. Однако цены не впечатляют — максимум 5 грн за килограмм. Необходимо накопить большие объемы, дабы прибыль от деятельности была ощутимой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине предлагают существенно повысить штрафы за нарушение правил обращения с отходами. Речь идет о незаконном выбросе мусора и создании стихийных свалок. Расходы граждан могут вырасти до 15 300 грн.

цены в Украине вторсырье металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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