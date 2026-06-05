Цены на чермет в 2026 году: какой заработок на ломе доступен украинцам в июне

Продажа черного лома в Украине. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут сдавать металлические конструкции на лом и зарабатывать дополнительные деньги. Цены на чермет не впечатляют, однако стоит накопить большие объемы, дабы получить существенный доход. Мы узнали ориентировочную стоимость лома по состоянию на июнь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит чермет в Украине и какие конструкции можно сдать на лом.

Цены на чермет в июне

Пока цветные металлы стоят несколько сотен гривен за килограмм, железо и сталь принимают очень дешево. Средняя стоимость не доходит до 5 грн/кг, поэтому необходимо накапливать большие объемы конструкций, поскольку это гарантирует рост конечной прибыли.

Мы промониторили официальные сайты нескольких компаний, занимающихся накоплением черных и цветных металлов в июне 2026 года. Средняя цена за килограмм чермета находится на таком уровне в разных областях Украины:

Киевская область — до 3 грн/кг;

Запорожская область — до 5,5 грн/кг;

Винницкая область — до 5 грн/кг;

Львовская область — от 3,5 грн/кг;

Днепропетровская область — до 5,2 грн/кг;

Одесская область — до 4,5 грн/кг;

Сумская область — до 4 грн/кг;

Харьковская область — до 2,5 грн/кг.

Стоимость чермета в Харькове. Фото: скриншот

Что можно продать на лом

Предприятия покупают в украинцев отходы из стали или чугуна для повторной переработки. Это позволяет снизить затраты на добычу, поскольку сырье становится пригодным для повторного использования. Черными металлами считается сталь, чугун, железо и нержавейка.

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Пункты приема покупают бытовой лом, в частности радиаторы, батареи, двери, технику, мебель, детали транспортных средств, трубы, сантехнические изделия и пр. Плюс можно накапливать промышленный лом: обрезки металла, демонтированное оборудование, производственные отходы и прочее.

Стальные конструкции — это балки, трубы, арматура и листы, чугунные — станки, радиаторы, люки и котлы. Чем больше объема удастся накопить для продажи, тем выше будет цена за килограмм чермета.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит лом меди в июне 2026 года. Это один из самых дорогих цветных металлов, который покупают за 400 грн/кг в среднем. В некоторых областях цены доходят до 500 грн и превышают этот предел.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине выставили на продажу гранитный карьер, расположенный в Винницкой области. Там добывают блочный камень и бутовый камень для производства щебня. Стоимость объекта — 3,5 млн долларов.