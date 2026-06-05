Ціни на чормет у 2026 році: який заробіток на брухті доступний українцям у червні

Продаж чорного брухту в Україні. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть здавати металеві конструкції на брухт і заробляти додаткові гроші. Ціни на чормет не вражають, однак варто накопичити великі обсяги, щоб отримати суттєвий дохід. Ми дізналися орієнтовну вартість брухту станом на червень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує чормет в Україні та які конструкції можна здати на брухт.

Ціни на чормет у червні

Поки кольорові метали коштують кілька сотень гривень за кілограм, залізо і сталь приймають дуже дешево. Середня вартість не доходить до 5 грн/кг, тому необхідно накопичувати великі обсяги конструкцій, бо це гарантує зростання кінцевого прибутку.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох компаній, що займаються накопиченням чорних та кольорових металів у червні 2026 року. Середня ціна за кілограм чормету перебуває на такому рівні в різних областях України:

Київська область — до 3 грн/кг;

Запорізька область — до 5,5 грн/кг;

Вінницька область — до 5 грн/кг;

Львівська область — від 3,5 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 5,2 грн/кг;

Одеська область — до 4,5 грн/кг;

Сумська область — до 4 грн/кг;

Харківська область — до 2,5 грн/кг.

Вартість чормету в Харкові. Фото: скриншот

Що можна продати на брухт

Підприємства купують в українців відходи зі сталі або чавуну для повторного перероблення. Це дозволяє знизити витрати на видобуток, оскільки сировина стає придатною для повторного використання. Чорними металами вважається сталь, чавун, залізо і нержавійка.

Читайте також:

Пункти прийому купують побутовий брухт, зокрема радіатори, батареї, двері, техніку, меблі, деталі транспортних засобів, труби, сантехнічні вироби тощо. Плюс можна накопичувати промисловий брухт: обрізки металу, демонтоване обладнання, виробничі відходи та інше.

Сталеві конструкції — це балки, труби, арматура і листи, чавунні — верстати, радіатори, люки та котли. Чим більші обсяги вдасться накопичити для продажу, тим вищою буде ціна за кілограм чормету.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує брухт міді у червні 2026 року. Це один із найдорожчих кольорових металів, який купують за 400 грн/кг у середньому. В деяких областях ціни доходять до 500 грн і перевищують цю межу.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні виставили на продаж гранітний кар'єр, розташований у Вінницькій області. Там видобувають блочне каміння і бутове каміння для виробництва щебеню. Вартість об'єкта — 3,5 млн доларів.