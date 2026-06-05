Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціни на чормет в Україні: скільки можна заробити на брухті в червні

Ціни на чормет в Україні: скільки можна заробити на брухті в червні

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 15:50
Ціни на чормет у 2026 році: який заробіток на брухті доступний українцям у червні
Продаж чорного брухту в Україні. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть здавати металеві конструкції на брухт і заробляти додаткові гроші. Ціни на чормет не вражають, однак варто накопичити великі обсяги, щоб отримати суттєвий дохід. Ми дізналися орієнтовну вартість брухту станом на червень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує чормет в Україні та які конструкції можна здати на брухт.

Ціни на чормет у червні

Поки кольорові метали коштують кілька сотень гривень за кілограм, залізо і сталь приймають дуже дешево. Середня вартість не доходить до 5 грн/кг, тому необхідно накопичувати великі обсяги конструкцій, бо це гарантує зростання кінцевого прибутку.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох компаній, що займаються накопиченням чорних та кольорових металів у червні 2026 року. Середня ціна за кілограм чормету перебуває на такому рівні в різних областях України:

  • Київська область — до 3 грн/кг;
  • Запорізька область — до 5,5 грн/кг;
  • Вінницька область — до 5 грн/кг;
  • Львівська область — від 3,5 грн/кг;
  • Дніпропетровська область — до 5,2 грн/кг;
  • Одеська область — до 4,5 грн/кг;
  • Сумська область — до 4 грн/кг;
  • Харківська область — до 2,5 грн/кг.
Ціни на чормет в Україні: скільки можна заробити на брухті в червні - фото 1
Вартість чормету в Харкові. Фото: скриншот

Що можна продати на  брухт

Підприємства купують в українців відходи зі сталі або чавуну для повторного перероблення. Це дозволяє знизити витрати на видобуток, оскільки сировина стає придатною для повторного використання. Чорними металами вважається сталь, чавун, залізо і нержавійка.

Читайте також:

Пункти прийому купують побутовий брухт, зокрема радіатори, батареї, двері, техніку, меблі, деталі транспортних засобів, труби, сантехнічні вироби тощо. Плюс можна накопичувати промисловий брухт: обрізки металу, демонтоване обладнання, виробничі відходи та інше.

Сталеві конструкції — це балки, труби, арматура і листи, чавунні — верстати, радіатори, люки та котли. Чим більші обсяги вдасться накопичити для продажу, тим вищою буде ціна за кілограм чормету.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує брухт міді у червні 2026 року. Це один із найдорожчих кольорових металів, який купують за 400 грн/кг у середньому. В деяких областях ціни доходять до 500 грн і перевищують цю межу.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні виставили на продаж гранітний кар'єр, розташований у Вінницькій області. Там видобувають блочне каміння і бутове каміння для виробництва щебеню. Вартість об'єкта — 3,5 млн доларів.

ціни в Україні вторинна переробка металобрухт
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації