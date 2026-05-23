Ціни на брухт в Україні: який метал буде найдорожчим у червні 2026 року

Українці можуть заробити додаткові гроші, продаючи дорогий брухт у червні 2026 року. Деякі метали принесуть більший дохід, оскільки мають значну затребуваність та апріорі вищу ціну. Ми дізналися, на яку вторинну сировину варто звернути увагу найближчим часом.

Який брухт можна дорого продати в Україні.

Ціни на брухт міді у червні

Мідь вважається одним із найдорожчих кольорових металів. Її використання у повторній переробці дозволяє зменшити витрати на видобуток і частково полегшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Метал цінують за фізико-хімічні властивості, зокрема високу електропровідність, стійкість до корозії та збереження властивостей після розплавлення.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох підприємств в Україні, які займаються накопиченням брухту, і дізналися, скільки в середньому платять продавцям за брухт міді. Результат виявився таким:

Київська область — від 300 до 440 грн;

Запорізька область — від 435 до 500 грн;

Вінницька область — від 370 до 480 грн;

Львівська область — від 390 до 460 грн;

Дніпропетровська область — від 480 до 500 грн;

Одеська область — від 450 до 475 грн;

Сумська область — від 300 до 480 грн;

Харківська область — від 400 до 500 грн.

Де шукати брухт міді на продаж

Метал можна легко знайти в домашніх умовах. На брухт приймають електричні кабелі та дроти, деталі транспортних засобів, стару побутову техніку з мідними компонентами (холодильник, телевізор, кондиціонер тощо), сантехнічні вироби, радіатори, монети та ін.

Кабельна мідь, очищена від ізоляції, характеризується найвищої ціною на ринку. Трохи дешевше приймають шини, труби і листи, а мідні деталі з домішками та стружка коштують не надто дорого. Хоча вартість все одно висока, порівняно з чорметом, алюмінієм або латунню.

Раніше Новини.LIVE писали, які металеві конструкції не приймають на брухт у 2026 році. Українці не зможуть продати пам'ятники з кладовища, радіаційно забруднені предмети, комунальне майно, залізничну інфраструктуру, радіатори з невідомим вмістом і багато іншого. На автомобіль потрібно мати право власності.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує чормет в Україні. Середні ціни доходять до 5-6 грн за кілограм у травні. Щоб максимально підвищити вартість брухту, необхідно заздалегідь очистити метали від зайвих компонентів/фарби/бруду плюс накопичити великі обсяги на продаж.