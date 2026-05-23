Главная Экономика Этот металл будет самым дорогим в июне: на что обратить внимание украинцам

Этот металл будет самым дорогим в июне: на что обратить внимание украинцам

Дата публикации 23 мая 2026 12:20
Цены на лом в Украине: какой металл будет самым дорогим в июне 2026 года
Цены на лом меди в Украине. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая дорогой лом в июне 2026 года. Некоторые металлы принесут больший доход, поскольку имеют значительную востребованность и априори высокую цену. Мы узнали, на какое вторичное сырье следует обратить внимание в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом можно дорого продать в Украине.

Цены на лом меди в июне

Медь считается одним из самых дорогих цветных металлов. Ее использование в повторной переработке позволяет снизить затраты на добычу и частично облегчить негативное влияние на окружающую среду.

Металл ценят за физико-химические свойства, в частности высокую электропроводность, стойкость к коррозии и сохранение свойств после расплавления.

Мы промониторили официальные сайты нескольких предприятий в Украине, которые занимаются накоплением лома, и узнали, сколько в среднем платят продавцам за лом меди. Результат оказался таким:

  • Киевская область — от 300 до 440 грн;
  • Запорожская область — от 435 до 500 грн;
  • Винницкая область — от 370 до 480 грн;
  • Львовская область — от 390 до 460 грн;
  • Днепропетровская область — от 480 до 500 грн;
  • Одесская область — от 450 до 475 грн;
  • Сумская область — от 300 до 480 грн;
  • Харьковская область — от 400 до 500 грн.
Этот металл будет самым дорогим в июне: на что обратить внимание украинцам - фото 1
Стоимость лома меди в Киеве. Фото: скриншот

Где искать лом меди на продажу

Металл можно легко найти в домашних условиях. На лом принимают электрические кабели и провода, детали транспортных средств, старую бытовую технику с медными компонентами (холодильник, телевизор, кондиционер и др.), сантехнические изделия, радиаторы монеты и прочее.

Кабельная медь, очищенная от изоляции, характеризуется высокой ценой на рынке. Немного дешевле принимают шины, трубы и листы, а медные детали с примесями и стружка стоят не очень дорого. Хотя стоимость все равно высокая по сравнению с черметом, алюминием или латунью.

Ранее Новини.LIVE писали, какие металлические конструкции не принимают на лом в 2026 году. Украинцы не смогут продать памятники с кладбища, радиационно загрязненные предметы, коммунальное имущество, железнодорожную инфраструктуру, радиаторы с неизвестным содержанием и многое другое. На автомобиль нужно иметь право собственности.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит чермет в Украине. Средние цены доходят до 5-6 гривен за килограмм в мае. Чтобы максимально повысить стоимость лома, необходимо заранее очистить металлы от лишних компонентов/краски/грязи плюс накопить большие объемы на продажу.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
