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Главная Экономика До 51 тыс. грн штрафа за отходы: кого хотят строже наказывать за мусор

До 51 тыс. грн штрафа за отходы: кого хотят строже наказывать за мусор

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 15:10
В Украине могут ужесточить ответственность за мусор: кого и на какую сумму будут штрафовать
Штрафы за мусор в Украине. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине готовятся изменения, которые значительно ужесточат ответственность за нарушение правил обращения с отходами. Речь идет о незаконном выбросе мусора, образовании стихийных свалок, а также о загрязнении почв, лесов и окружающей среды. Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде Украины.

О том, насколько могут повысить штрафы за нарушение правил обращения с отходами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на законопроекты №15325 и №15327.

Насколько планируют повысить штрафы за мусор в Украине

Новые законопроекты предусматривают существенное увеличение финансовых санкций в сфере обращения с отходами. За загрязнение земельных участков, лесных массивов или почв отходами штраф может достигать 51 000 грн. Такое наказание планируют применять в случаях повторных нарушений или, если нанесен существенный вред окружающей среде. В остальных случаях:

  • для обычных граждан штрафы за мусор составят примерно от 1 700 до 5 100 грн;
  • для должностных лиц и предпринимателей суммы выше — от 13 600 до 17 000 грн.

Если нарушение повторяется, размер взысканий будет увеличиваться до 15 300 грн для граждан и до 51 000 грн для должностных лиц и ФЛП.

За какие нарушения смогут штрафовать украинцев

Документы также расширяют перечень нарушений, за которые будет наступать ответственность. Среди них:

Читайте также:
  • несоблюдение условий выданных разрешений;
  • неразработанный план управления отходами;
  • отсутствие декларации о образовавшихся отходах;
  • игнорирование требования о ликвидации стихийных свалок;
  • отсутствие учета бесхозных отходов и незаконных свалок;
  • деятельность без необходимых разрешений в сфере обращения с отходами.

Отдельно предусмотрены штрафы для местных должностных лиц и органов самоуправления в случае, если они не обеспечивают уборку нелегальных свалок на своей территории.

Как могут ужесточить уголовную ответственность за экологические преступления в Украине

Второй законопроект также ужесточает уголовную ответственность за экологические преступления. Планируется введение отдельной статьи за нарушение правил обращения с отходами.

Если действия создают опасность для людей или окружающей среды, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. В случае повторного нарушения, действий в составе группы или причинения значительного ущерба природе срок может увеличиться до 7 лет. Если же последствия являются особо тяжкими (привели к гибели людей или масштабной экологической катастрофе), предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Предложенные нормы должны усилить контроль в сфере отходов, уменьшить количество стихийных свалок и гармонизировать украинское законодательство с экологическими требованиями Европейского Союза.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине можно сдавать металлические конструкции на лом и немного подзаработать. Цены на черный металл невысокие, но если собрать много, сумма получается ощутимая. Мы узнали приблизительные расценки по состоянию на июнь 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в период цветения маков и рапса в соцсетях часто появляются фото с полей. Но ради красивого кадра люди иногда заходят на посевы и топчут их. Это может повредить урожай и даже привести к штрафу, ведь за порчу сельскохозяйственных насаждений предусмотрена административная ответственность.

мусор штрафы свалки
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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