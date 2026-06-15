В Україні можуть посилити відповідальність за сміття: кого і на скільки штрафуватимуть

Штрафи через сміття в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні готують зміни, які значно посилять відповідальність за порушення правил поводження з відходами. Йдеться про незаконне викидання сміття, утворення стихійних звалищ, а також забруднення ґрунтів, лісів і природного середовища. Відповідні законопроєкти уже зареєстрували у Верховній Раді України.

Про те, на скільки можуть підвищити штрафи за порушення правил поводження з відходами, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на законопроєкти №15325 та №15327.

На скільки планують підвищити штрафи через сміття в Україні

Нові законопроєкти передбачають суттєве збільшення фінансових санкцій у сфері поводження з відходами. За забруднення земельних ділянок, лісових масивів або ґрунтів відходами штраф може сягати до 51 000 грн. Таке покарання планують застосовувати у випадках повторних порушень або, якщо завдано суттєвої шкоди довкіллю. У інших випадках:

для звичайних громадян штрафи за сміття становитимуть приблизно від 1 700 до 5 100 грн;

для посадових осіб та підприємців суми вищі — від 13 600 до 17 000 грн.

Якщо порушення повторюється, розмір стягнень зростатиме до 15 300 грн для громадян та до 51 000 грн для посадовців та ФОП.

За які порушення зможуть штрафувати українців

Документи також розширюють перелік порушень, за які наставатиме відповідальність. Серед них:

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недотримання умов виданих дозволів;

не розроблений план управління відходами;

відсутність декларації щодо утворених відходів;

ігнорування вимоги про ліквідацію стихійних сміттєзвалищ;

відсутність обліку безхазяйних відходів і незаконних звалищ;

діяльність без необхідних дозволів у сфері поводження з відходами.

Окремо передбачені штрафи для місцевих посадовців і органів самоврядування у разі, якщо вони не забезпечують прибирання нелегальних сміттєзвалищ на своїй території.

Як можуть посилити кримінальну відповідальність за екологічні злочини в Україні

Другий законопроєкт посилює також кримінальну відповідальність за екологічні злочини. Планується запровадження окремої статті за порушення правил управління відходами.

Якщо дії створюють небезпеку для людей або довкілля, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. У разі повторного порушення, дій у складі групи або значної шкоди природі термін може зрости до 7 років. Якщо ж наслідки є особливо тяжкими (призвели до загибелі людей або масштабної екологічної катастрофи), передбачено до 10 років ув’язнення.

Запропоновані норми мають посилити контроль у сфері відходів, зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ і гармонізувати українське законодавство з екологічними вимогами Європейського Союзу.

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