За новий тренд у соцмережах загрожує штраф: що категорично заборонено робити в Україні

Штрафи через фото для соцмереж. Фото: УНІАН, Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Сучасний світ важко уявити без соціальних мереж. Щодня люди діляться фотографіями з подорожей, відпочинку та цікавих локацій. Однак у прагненні зробити ефектний кадр деякі громадяни заходять надто далеко. Інколи такі дії можуть завдати шкоди чужому майну, та навіть стати підставою для штрафу.

Про те, який штраф загрожує українцям, які фотографуються на чужих полях, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який штраф можна отримати через фото на чужому полі

У сезон цвітіння маків і ріпаку соцмережі традиційно заповнюються яскравими фотографіями на тлі кольорових полів. Однак не всі замислюються, що заради ефектного кадру вони можуть ненароком порушити закон і завдати шкоди чужому майну.

Фотографуватися біля квітучих полів не заборонено, якщо зйомка відбувається з дороги, узбіччя або іншого місця, де немає ризику пошкодити посіви. Проблеми можуть виникнути тоді, коли люди заходять безпосередньо на поле, витоптують рослини або зривають квіти.

За пошкодження чи знищення сільськогосподарських насаджень шляхом витоптування передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 104 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушникам загрожує штраф до 85 гривень. Крім того, власник земельної ділянки може звернутися до поліції та вимагати відшкодування збитків через суд.

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У деяких випадках самовільне проникнення на приватну територію може мати й серйозніші наслідки. Такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 162 Кримінального кодексу України як порушення недоторканності володіння особи. Покарання передбачає штраф від 850 до 1700 гривень, виправні роботи або навіть обмеження волі.

Як сфотографуватись та не отримати штраф

Щоб фотосесія не закінчилася штрафами чи конфліктами, українцям радять:

не зривати рослини;

не заходити в посіви;

обирати для зйомки відкриті місця загального користування.

Гарні кадри можна отримати й без шкоди для врожаю — достатньо скористатися наближенням камери або вдало підібрати ракурс.

Також варто пам’ятати про власну безпеку. Поля можуть бути оброблені агрохімікатами, а під час цвітіння там часто перебувають бджоли та інші комахи.

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Також Новини.LIVE розповідали, що для багатьох українців літо — це час для відпочинку на природі, пікніки та шашлики. Але перед тим як розпалювати вогонь, варто переконатися, що це не порушує правил пожежної безпеки. Інакше можна отримати штраф, а в окремих випадках — навіть понести кримінальну відповідальність.