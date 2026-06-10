За новый тренд в соцсетях грозит штраф: что категорически запрещено делать в Украине

Штрафы за фотографии в соцсетях. Фото: УНИАН, Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Современный мир трудно представить без социальных сетей. Каждый день люди делятся фотографиями из путешествий, с отдыха и из интересных мест. Однако в стремлении сделать эффектный снимок некоторые люди заходят слишком далеко. Иногда такие действия могут нанести ущерб чужому имуществу и даже стать основанием для штрафа.

О том, какой штраф грозит украинцам, которые фотографируются на чужих полях, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой штраф можно получить за фото на чужом поле

В сезон цветения маков и рапса соцсети традиционно заполняются яркими фотографиями на фоне цветных полей. Однако не все задумываются, что ради эффектного кадра они могут нечаянно нарушить закон и нанести ущерб чужому имуществу.

Фотографироваться возле цветущих полей не запрещено, если съемка происходит с дороги, обочины или другого места, где нет риска повредить посевы. Проблемы могут возникнуть тогда, когда люди заходят непосредственно на поле, вытаптывают растения или срывают цветы.

За повреждение или уничтожение сельскохозяйственных насаждений путем вытаптывания предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 104 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушителям грозит штраф до 85 гривен. Кроме того, владелец земельного участка может обратиться в полицию и требовать возмещения убытков через суд.

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В некоторых случаях самовольное проникновение на частную территорию может иметь и более серьезные последствия. Такие действия могут квалифицироваться по статье 162 Уголовного кодекса Украины как нарушение неприкосновенности владения лица. Наказание предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен, исправительные работы или даже ограничение свободы.

Как сфотографироваться и не получить штраф

Чтобы фотосессия не закончилась штрафами или конфликтами, украинцам советуют:

не срывать растения;

не заходить на посевы;

выбирать для съемки открытые места общего пользования.

Хорошие кадры можно получить и без ущерба для урожая — достаточно воспользоваться приближением камеры или удачно подобрать ракурс.

Также стоит помнить о собственной безопасности. Поля могут быть обработаны агрохимикатами, а во время цветения там часто находятся пчелы и другие насекомые.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы думают, что сухие или поваленные деревья у рек, озер или прудов можно просто забрать на дрова, особенно если они давно там лежат. На самом деле без разрешения это делать нельзя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих украинцев лето — это время для отдыха на природе, пикников и шашлыков. Но перед тем как разжигать огонь, стоит убедиться, что это не нарушает правил пожарной безопасности. В противном случае можно получить штраф, а в отдельных случаях — даже понести уголовную ответственность.