До 68 тысяч гривен штрафа: за какие нарушения на природе строго наказывают в Украине

Штрафы из-за шашлыков летом. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Лето для многих украинцев ассоциируется с пикниками, отдыхом на природе и шашлыками. Но перед тем, как разжигать костер, стоит разобраться, не противоречат ли ваши действия правилам пожарной безопасности. За их нарушение можно получить не только штраф. В некоторых случаях возможна даже уголовная ответственность.

О том, какое наказание грозит украинцам, которые нарушат правила пожарной безопасности во время приготовления шашлыков в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Где нельзя разводить огонь летом в Украине

Разжигать огонь запрещено в лесах во время пожароопасного сезона, если это не специально обустроенная зона для отдыха. Также под запретом территории заповедников и других природоохранных объектов.

Нельзя разводить костры в парках, скверах или возле жилых домов, если там не предусмотрены специальные места для этого. Кроме того, огонь нельзя разжигать ближе чем в 30 метрах от жилых и хозяйственных построек.

Какие штрафы грозят нарушителям в 2026 году

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

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от 1 530 до 4 590 гривен — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП);

от 340 до 1 360 гривен — за разведение костра в неположенных местах в пределах населенных пунктов (ст. 152 КУоАП).

Если же из-за неосторожного обращения с огнем возникнет лесной пожар, последствия могут быть значительно серьезнее. В таком случае, согласно 270 статье Уголовного кодекса Украины, виновнику может грозить штраф от 17 000 до 68 340 гривен, исправительные работы до двух лет или даже ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Как безопасно отдыхать на природе летом

Чтобы избежать проблем, спасатели советуют разводить огонь только в специально отведенных местах или мангалах, не оставлять его без присмотра и всегда иметь рядом воду, песок или огнетушитель. После завершения отдыха важно убедиться, что костер полностью потушен.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы думают, что сухостой или поваленные деревья возле водоемов можно спокойно забирать на дрова, особенно если они давно лежат и никем не убираются. Однако это не совсем так — за это могут даже оштрафовать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что готовить шашлык или мясо на природе разрешено не везде. Например, в Польше за разжигание гриля в запрещенном месте грозит большой штраф — до 5 тысяч злотых.