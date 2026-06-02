До трех лет заключения: за какие нарушения строго наказывают рыбаков в 2026 году

Для многих украинцев рыбалка — это любимое хобби и способ отдыха. Однако даже любительский вылов рыбы имеет свои правила, а их нарушение может обернуться штрафами или даже уголовным делом.

О том, какое наказание грозит за незаконный вылов рыбы в Украине и когда из-за этого можно попасть за решетку

За что могут оштрафовать рыбаков в 2026 году

Любительская рыбалка разрешена в специально определенных водоемах и только для собственных нужд. Продавать такую рыбу запрещено. Также рыбаки должны придерживаться установленных норм вылова и отпускать виды, занесенные в Красную книгу Украины или международные списки охраняемых животных.

В Киевском рыбоохранном патруле напоминают, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность. В частности, предупреждение или штраф до 170 гривен можно получить за:

ловлю с незарегистрированной лодки;

использование чрезмерного количества крючков;

вылов рыбы меньшего размера, чем разрешено;

рыбалку в местах нереста или зимовки рыбы;

мытье автомобилей возле рыбохозяйственных водоемов;

передвижение на лодке в период нерестового запрета.

За грубые нарушения штрафы значительно больше — от 340 до 680 гривен. Кроме того, могут конфисковать рыбу и орудия лова. К таким нарушениям относятся использование электроудочек, взрывчатых или ядовитых веществ, запрещенных сетей, а также превышение суточной нормы вылова, которая для любителей составляет 3 килограмма.

Кроме штрафа, рыбоохранные инспекторы имеют право начислить отдельные убытки за каждую незаконно пойманную рыбу. За незаконный вылов или уничтожение редких видов предусмотрены штрафы от 340 до 850 гривен. Если речь идет о видах, занесенных в Красную книгу Украины, суммы возрастают:

от 510 грн до 850 грн на граждан;

от 850 до 1 360 гривен для должностных лиц.

Во всех случаях незаконно добытые водные биоресурсы могут быть изъяты, а нанесенный ущерб придется компенсировать.

Продажа рыбы без документов тоже наказывается

За продажу рыбы без документов, подтверждающих ее законное происхождение, предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен. Если же продаются виды, занесенные в Красную книгу Украины, штраф составляет от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией продукции.

Также наказывается изготовление, хранение или продажа запрещенных орудий лова. За это могут оштрафовать на сумму до 357 гривен и изъять соответствующие устройства.

В каких случаях рыбаку грозит тюрьма

В Черниговском рыбоохранном патруле напомнили, что уголовная ответственность наступает в случаях, когда незаконный вылов наносит существенный вред рыбному хозяйству. Для примера:

в бассейне Десны такой вред начинается от свыше 41 тысячи гривен;

в бассейне Днепра — от более 103 тысяч гривен.

Убытки рассчитывают по специальным таксам. Например, незаконный вылов одного сома оценивается в более 5 тысяч гривен, судака — почти в 3,6 тысячи гривен, щуки — более 3,4 тысячи гривен, а одного рака — более 3,3 тысячи гривен.

За незаконный промышленный вылов, который нанес существенный вред, суд может назначить штраф от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы до трех лет (ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины).

Если же для ловли использовали электроток, взрывчатку, ядовитые вещества или другие способы массового уничтожения рыбы, наказание может вырасти до 85 тысяч гривен штрафа или даже лишения свободы сроком до трех лет.

