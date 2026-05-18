Рыбалка в Украине: из-за каких видов рыб могут оштрафовать в мае

Запреты для рыбаков в мае. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Май — это один из лучших месяцев для рыбалки. Теплая погода и активный клев делают его идеальным для отдыха у воды. Но есть один важный момент — в это время действуют сезонные ограничения из-за нереста и другие запреты, которые нужно знать, чтобы не получить штраф.

О том, какие виды рыб запрещено ловить в Украине в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский рыбоохранный патруль.

Какие дополнительные ограничения действуют для рыбаков в мае

В Украине весенне-летний запрет на вылов рыбы начинается 1 апреля. Продолжительность ограничений зависит от региона и типа водоема. Во время запрета рыбачить можно только с берега, не подходя к нерестилищам, и только так:

спиннинг — с одной искусственной приманкой;

крючковые снасти — максимум два крючка на одного человека.

Нарушение правил может дорого стоить: от штрафа до уголовной ответственности и возмещения убытков. Госэкоинспекция особенно следит за водоемами во время нереста. Списки запрещенных для ловли участков публикуют в приложениях к приказам территориальных управлений Госрыбагентства.

Какую рыбу вообще нельзя ловить в мае

Вылов редких видов из Красной книги запрещен круглый год. За нарушение этих правил придется заплатить десятки тысяч гривен штрафа.

Читайте также:

Размер такс за вылов запрещенных видов рыб в Украине. Фото: Скриншот

Также рыбаки должны иметь при себе инструмент для измерения рыбы. Если пойманная особь не дотягивает до норм, ее осторожно возвращают в воду. Например:

щука — 50 см;

судак — 42 см;

форель ручьевая и линь — 20 см;

сом европейский — минимум 80 см;

белый амур и толстолоб — 60 см в днепровских водохранилищах и 40 см в других водоемах.

Суточная норма вылова в мае — до 3 кг рыбы на человека, плюс одна дополнительная особь разрешенного размера.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине многие любят рыбачить, но делать это надо по правилам. Есть ежедневные лимиты на вылов, и если их превысить — могут оштрафовать. Хотя некоторые виды рыбы можно ловить без ограничений.

Также Новини.LIVE писали, что в мае 2026 года действуют строгие правила любительского рыболовства: они определяют, как можно ловить рыбу, а что запрещено. Также еще продолжаются нерестовые ограничения, начавшиеся в начале апреля.