Рыбалка в Украине: из-за каких видов рыб могут оштрафовать в мае

Штрафы для рыбаков: какие виды рыб запрещено ловить в мае
Май — это один из лучших месяцев для рыбалки. Теплая погода и активный клев делают его идеальным для отдыха у воды. Но есть один важный момент — в это время действуют сезонные ограничения из-за нереста и другие запреты, которые нужно знать, чтобы не получить штраф.
О том, какие виды рыб запрещено ловить в Украине в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский рыбоохранный патруль.
Какие дополнительные ограничения действуют для рыбаков в мае
В Украине весенне-летний запрет на вылов рыбы начинается 1 апреля. Продолжительность ограничений зависит от региона и типа водоема. Во время запрета рыбачить можно только с берега, не подходя к нерестилищам, и только так:
- спиннинг — с одной искусственной приманкой;
- крючковые снасти — максимум два крючка на одного человека.
Нарушение правил может дорого стоить: от штрафа до уголовной ответственности и возмещения убытков. Госэкоинспекция особенно следит за водоемами во время нереста. Списки запрещенных для ловли участков публикуют в приложениях к приказам территориальных управлений Госрыбагентства.
Какую рыбу вообще нельзя ловить в мае
Вылов редких видов из Красной книги запрещен круглый год. За нарушение этих правил придется заплатить десятки тысяч гривен штрафа.
Также рыбаки должны иметь при себе инструмент для измерения рыбы. Если пойманная особь не дотягивает до норм, ее осторожно возвращают в воду. Например:
- щука — 50 см;
- судак — 42 см;
- форель ручьевая и линь — 20 см;
- сом европейский — минимум 80 см;
- белый амур и толстолоб — 60 см в днепровских водохранилищах и 40 см в других водоемах.
Суточная норма вылова в мае — до 3 кг рыбы на человека, плюс одна дополнительная особь разрешенного размера.
