Рибалка в Україні: через які види риб можуть оштрафувати в травні

Травень — це один з найкращих місяців для риболовлі. Тепла погода та активний кльов роблять його ідеальним для відпочинку біля води. Але є один важливий момент — у цей час діють сезонні обмеження через нерест та інші заборони, які потрібно знати, щоб не отримати штраф.

Про те, які види риб заборонено ловити в Україні в травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський рибоохоронний патруль.

Які додаткові обмеження діють для рибалок у травні

В Україні весняно-літня заборона на вилов риби починається 1 квітня. Тривалість обмежень залежить від регіону та типу водойми. Під час заборони рибалити можна лише з берега, не підходячи до нерестовищ, і тільки так:

спінінг — з однією штучною приманкою;

гачкові снасті — максимум два гачки на одну людину.

Порушення правил може дорого коштувати: від штрафу до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків. Держекоінспекція особливо стежить за водоймами під час нересту. Списки заборонених для ловлі ділянок публікують у додатках до наказів територіальних управлінь Держрибагентства.

Яку рибу взагалі не можна ловити у травні

Вилов рідкісних видів із Червоної книги заборонений цілий рік. За порушення цих правил доведеться заплатити десятки тисяч гривень штрафу.

Також рибалки повинні мати при собі інструмент для вимірювання риби. Якщо спіймана особина не дотягує до норм, її обережно повертають у воду. Наприклад:

щука — 50 см;

судак — 42 см;

форель струмкова і лин — 20 см;

сом європейський — мінімум 80 см;

білий амур і товстолоб — 60 см у дніпровських водосховищах і 40 см в інших водоймах.

Добова норма вилову в травні — до 3 кг риби на людину, плюс одна додаткова особина дозволеного розміру.

