Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Штрафи для рибалок: які види риб заборонено ловити в травні

Штрафи для рибалок: які види риб заборонено ловити в травні

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 16:17
Рибалка в Україні: через які види риб можуть оштрафувати в травні
Заборони для рибалок в травні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Травень — це один з найкращих місяців для риболовлі. Тепла погода та активний кльов роблять його ідеальним для відпочинку біля води. Але є один важливий момент — у цей час діють сезонні обмеження через нерест та інші заборони, які потрібно знати, щоб не отримати штраф.

Про те, які види риб заборонено ловити в Україні в травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський рибоохоронний патруль.

Які додаткові обмеження діють для рибалок у травні

В Україні весняно-літня заборона на вилов риби починається 1 квітня. Тривалість обмежень залежить від регіону та типу водойми. Під час заборони рибалити можна лише з берега, не підходячи до нерестовищ, і тільки так:

  • спінінг — з однією штучною приманкою;
  • гачкові снасті — максимум два гачки на одну людину.

Порушення правил може дорого коштувати: від штрафу до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків. Держекоінспекція особливо стежить за водоймами під час нересту. Списки заборонених для ловлі ділянок публікують у додатках до наказів територіальних управлінь Держрибагентства.

Яку рибу взагалі не можна ловити у травні

Вилов рідкісних видів із Червоної книги заборонений цілий рік. За порушення цих правил доведеться заплатити десятки тисяч гривень штрафу. 

Читайте також:
null
Розмір такс за вилов заборонених видів риб в Україні. Фото: Скриншот

Також рибалки повинні мати при собі інструмент для вимірювання риби. Якщо спіймана особина не дотягує до норм, її обережно повертають у воду. Наприклад:

  • щука — 50 см;
  • судак — 42 см;
  • форель струмкова і лин — 20 см;
  • сом європейський — мінімум 80 см;
  • білий амур і товстолоб — 60 см у дніпровських водосховищах і 40 см в інших водоймах.

Добова норма вилову в травні — до 3 кг риби на людину, плюс одна додаткова особина дозволеного розміру.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні багато хто любить рибалити, але робити це треба за правилами. Є щоденні ліміти на вилов, і якщо їх перевищити — можуть оштрафувати. Хоча деякі види риби можна ловити без обмежень.

Також Новини.LIVE писали, що у травні 2026 року діють суворі правила любительського рибальства: вони визначають, як можна ловити рибу, а що заборонено. Також ще тривають нерестові обмеження, що почалися на початку квітня.

штрафи вилов риби риболовля
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації