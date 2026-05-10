Штрафів можна не боятись: які 7 видів риб можна ловити в необмеженій кількості в травні

Правила риболовлі в травні 2026 року.

Риболовля є популярним заняттям серед українців, проте вона регулюється чіткими нормами. Зокрема, існують добові ліміти на вилов риби, перевищення яких може обернутися штрафом. Проте є кілька видів, на які такі обмеження не поширюються.

Про те, які види риб можна ловити в необмеженій кількості у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому вилов деяких видів риб в Україні не обмежується

За інформацією Миколаївського рибоохоронного патруля, у квітні 2026 року окремі види риб дозволено виловлювати без обмежень. Йдеться передусім про ті, що вважаються інвазивними або мають надмірну чисельність і негативно впливають на екосистему.

Вони швидко розмножуються, витісняють аборигенні види та можуть знищувати їхню ікру й молодь. До цього переліку належать:

тюлька;

атерина;

верховодка;

сонячний окунь;

ротань-головешка;

амурський чебачок;

карликовий американський сом.

Особливо небезпечними є інвазивні види, адже вони здатні переносити захворювання та паразитів, активно поїдають ікру інших риб і конкурують з ними за корм.

Перелік видів риб, вилов яких не обмежується в Україні. Фото: Скриншот/Держрибагентство

Їхня агресивність, витривалість і невибагливість у харчуванні призводять до порушення природного балансу у водоймах. У результаті місцеві види можуть частково або повністю зникати. Інші риби зі списку, як-от верховодка, тюлька й атерина, не завжди становлять загрозу, але через їхню чисельність обмеження на вилов також не встановлюються.

Необмежений вилов таких риб має подвійний ефект: це і можливість отримати більший улов, і спосіб допомогти довкіллю. Зменшення їх популяції сприяє відновленню цінних видів, зокрема щуки, судака, коропа та ляща.

Про які обмеження слід пам’ятати рибалкам у травні 2026 року

Що стосується інших риб, то для них діють встановлені норми. Любительське рибальство у водоймах загального користування є безплатним, якщо улов не призначений для продажу. Добовий ліміт становить до 3 кг риби плюс одна особина дозволеного розміру понад цю норму.

Порушення правил тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачені такі штрафи:

від 34 до 170 грн — за незначні порушення;

від 340 до 680 грн — за серйозні вчинки, наприклад, перевищення дозволеного обсягу вилову або використання заборонених снастей.

У другому випадку також можливе вилучення риби та спорядження, яке використовувалось під час здійснення правопорушення.

