Штрафов можно не бояться: какие 7 видов рыб можно ловить в неограниченном количестве в мае

Правила рыбалки в мае 2026 года. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбалка является популярным занятием среди украинцев, однако она регулируется четкими нормами. В частности, существуют суточные лимиты на вылов рыбы, превышение которых может обернуться штрафом. Однако есть несколько видов, на которые такие ограничения не распространяются.

О том, какие виды рыб можно ловить в неограниченном количестве в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Почему вылов некоторых видов рыб в Украине не ограничивается

По информации Николаевского рыбоохранного патруля, в апреле 2026 года отдельные виды рыб разрешено вылавливать без ограничений. Речь идет прежде всего о тех, которые считаются инвазивными или имеют чрезмерную численность и негативно влияют на экосистему.

Они быстро размножаются, вытесняют аборигенные виды и могут уничтожать их икру и молодь. К этому перечню относятся:

тюлька;

атерина;

верховодка;

солнечный окунь;

ротань-головешка;

амурский чебачок;

карликовый американский сом.

Особенно опасны инвазивные виды, ведь они способны переносить заболевания и паразитов, активно поедают икру других рыб и конкурируют с ними за корм.

Читайте также:

Перечень видов рыб, вылов которых не ограничивается в Украине. Фото: Скриншот/Госрыбагентство

Их агрессивность, выносливость и неприхотливость в питании приводят к нарушению естественного баланса в водоемах. В результате местные виды могут частично или полностью исчезать. Другие рыбы из списка, такие как верховодка, тюлька и атерина, не всегда представляют угрозу, но из-за их численности ограничения на вылов также не устанавливаются.

Неограниченный вылов таких рыб имеет двойной эффект: это и возможность получить больший улов, и способ помочь окружающей среде. Уменьшение их популяции способствует восстановлению ценных видов, в частности щуки, судака, карпа и леща.

О каких ограничениях следует помнить рыбакам в мае 2026 года

Что касается других рыб, то для них действуют установленные нормы. Любительское рыболовство в водоемах общего пользования является бесплатным, если улов не предназначен для продажи. Суточный лимит составляет до 3 кг рыбы плюс одна особь разрешенного размера сверх этой нормы.

Нарушение правил влечет за собой административную ответственность. В соответствии со статьей 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрены следующие штрафы:

от 34 до 170 грн — за незначительные нарушения;

от 340 до 680 грн — за серьезные поступки, например, превышение разрешенного объема вылова или использование запрещенных снастей.

Во втором случае также возможно изъятие рыбы и снаряжения, которое использовалось во время совершения правонарушения.

Ранее Новини.LIVE писали, что в мае в Украине одни из лучших погодных условий для рыбалки: утром не холодно, а днем еще не сильно жарко. Но ловить можно не всю рыбу, поэтому чтобы не получить штраф, стоит знать действующие правила в 2026 год.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в мае 2026 года действуют строгие нормы любительского рыболовства. Именно они определяют, как можно ловить рыбу и какие способы под запретом. Также продолжаются нерестовые ограничения, которые ввели еще в начале апреля.