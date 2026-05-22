Нормы вылова раков в Украине: что стоит знать рыбакам об ограничениях и штрафах в 2026 году

Правила вылова раков в Украине. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Весной на украинских реках и водохранилищах традиционно становится больше людей с удочками. Рыбаки все активнее выходят к открытой воде, но стоит помнить, что в этот период действуют определенные сезонные ограничения.

О том, когда отменят запрет на вылов раков в Украине и за что могут штрафовать рыбаков в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госрыбагентство.

Можно ли ловить раков в Украине в мае

Сейчас вылов раков в Украине запрещен. Ограничения ввели для того, чтобы сохранить популяцию. Весной раки размножаются, носят икру и линяют, поэтому им нужен покой.

На крупных водохранилищах, в частности Киевском, Кременчугском, Каневском, Днепровском и Каменском, запрет длится с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года. На других водоемах Украины он начинается еще раньше — с 1 декабря 2025 года и также действует до конца июня 2026 года.

В Закарпатской области ловить раков запрещено весь год, потому что там обитает редкий широкопалый рак, занесенный в Красную книгу.

Читайте также:

Какие ограничения на вылов раков будут действовать после отмены запрета

С июля вылов раков разрешается, но только по правилам любительского рыболовства. Нормы следующие:

до 30 раков на человека на обычных водоемах;

до 50 раков на человека, если вылов происходит на платных водоемах.

Раков можно ловить:

вручную;

расщепом;

рогатками;

раколовками (до 70 см);

леской с приманкой.

Один человек может использовать до 5 снастей одновременно.

Какой штраф можно получить за вылов лет в 2026 году

Рак должен быть определенного размера: обычно от 10 см, а в районе Дуная — от 9 см. Также запрещено ловить раков ночью — от часа после захода солнца и до часа перед рассветом. Использовать искусственный свет тоже нельзя.

За нарушение правил могут оштрафовать или даже открыть уголовное дело, если нанесен значительный ущерб окружающей среде. За одного незаконно выловленного рака во время запрета штраф составляет 3 332 гривны.

Ранее Новини.LIVE писали, что рыбалка в Украине очень популярна, но она имеет свои правила. Есть суточные нормы вылова, и если их превысить — могут оштрафовать. Однако это не касается нескольких видов рыб.

Также Новини.LIVE рассказывали, что май считается удачным месяцем для рыбалки: погода теплая, а рыба хорошо клюет. Но именно в этот период действуют дополнительные ограничения из-за нереста, поэтому важно знать правила, чтобы избежать проблем и штрафов.