Норми вилову раків в Україні: що варто знати рибалкам про обмеження та штрафи у 2026 році

Правила вилову раків в Україні. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Навесні на українських річках і водосховищах традиційно стає більше людей із вудками. Рибалки все активніше виходять до відкритої води, але варто пам’ятати, що у цей період діють певні сезонні обмеження.

Про те, коли скасують заборону на вилов раків в Україні та за що можуть штрафувати рибалок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держрибагентство.

Чи можна ловити раків в Україні у травні

Наразі вилов раків в Україні заборонений. Обмеження ввели для того, щоб зберегти популяцію. Навесні раки розмножуються, носять ікру та линяють, тому їм потрібен спокій.

На великих водосховищах, зокрема Київському, Кременчуцькому, Канівському, Дніпровському та Кам’янському, заборона триває з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року. На інших водоймах України вона починається ще раніше — з 1 грудня 2025 року і також діє до кінця червня 2026 року.

У Закарпатській області ловити раків заборонено весь рік, бо там мешкає рідкісний широкопалий рак, занесений до Червоної книги.

Читайте також:

Які обмеження на вилов раків діятимуть після скасування заборони

З липня вилов раків дозволяється, але тільки за правилами любительського рибальства. Норми такі:

до 30 раків на людину на звичайних водоймах;

до 50 раків на людину, якщо вилов відбувається на платних водоймах.

Раків можна ловити:

вручну;

розщіпом;

рогатками;

раколовками (до 70 см);

волосінню з приманкою.

Одна людина може використовувати до 5 снастей одночасно.

Який штраф можна отримати через вилов років у 2026 році

Рак має бути певного розміру: зазвичай від 10 см, а в районі Дунаю — від 9 см. Також заборонено ловити раків уночі — від години після заходу сонця і до години перед світанком. Використовувати штучне світло теж не можна.

За порушення правил можуть оштрафувати або навіть відкрити кримінальну справу, якщо завдано значної шкоди довкіллю. За одного незаконно виловленого рака під час заборони штраф становить 3 332 гривні.

Раніше Новини.LIVE писали, що риболовля в Україні дуже популярна, але вона має свої правила. Є добові норми вилову, і якщо їх перевищити — можуть оштрафувати. Однак це не стосується кількох видів риб.

Також Новини.LIVE розповідали, що травень вважається вдалим місяцем для риболовлі: погода тепла, а риба добре клює. Але саме в цей період діють додаткові обмеження через нерест, тому важливо знати правила, щоб уникнути проблем і штрафів.