Новые штрафы для рыбаков летом: за что будут наказывать в Украине с 1 июня

Для сохранения и восстановления популяции водных жителей, в Украине время от времени устанавливают сезонные запреты на их вылов. Эти ограничения касается не только рыбы. Один из таких запретов стартует с 1 июня.

О том, что будет запрещено делать рыбакам с 1 июня 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

За что будут наказывать рыбаков с 1 июня

Чтобы создать благоприятные условия для размножения мидий и креветок, в Черном море с 1 июня вводятся временные ограничения на их промышленный и любительский вылов. Запрет на лов креветок будет действовать до 31 июля включительно, а на мидии — до 30 августа.

Тех, кто будет нарушать эти правила, могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. А еще придется возмещать ущерб, нанесенный рыбному хозяйству. Поэтому рыбаков призывают бережно относиться к водным ресурсам во время их размножения и строго соблюдать закон.

Какие ограничения для рыбаков отменили в конце мая

В Госрыбагентстве сообщили, что с 20 мая на большинстве рек Украины закончился период весенне-летнего нерестового запрета, поэтому любители рыбалки могут возвращаться к любимому занятию.

Но рыбачить нужно по правилам. Разрешается использовать удочки и спиннинги с натуральными или искусственными приманками и максимум 7 крючков на рыбака. Также стоит иметь средства для измерения размера и веса выловленной рыбы.

Допустимая суточная норма: до 3 кг рыбы плюс одна рыбина, если она больше минимального размера. Например:

сом — 80 см;

щука — 50 см;

судак — 42 см;

синец — 22 см;

белька — 30 см;

линь и рыбец — 20 см;

голавль и чехонь — 24 см.

Некоторые мелкие виды, например верховодка, атерина, карликовый американский сом, ротань-головешка, солнечный окунь, тюлька и амурский чебачок, можно ловить без ограничений по количеству и весу.

Какие ограничения на вылов рыбы в Украине продолжат действовать с 1 июня

На водохранилищах, в том числе Днепровского каскада, прудах и лиманах нерестовые ограничения продолжают действовать. Здесь рыбачить можно только с берега и вне нерестилищ, используя спиннинг с одной искусственной приманкой или крючковые снасти с максимум двумя крючками на одного человека.

Также категорически запрещено ловить редкие виды из Красной книги Украины, среди которых: европейский хариус, дунайский и черноморский лосось, причерноморский вырезуб, днепровская марена, вяз, подуст, золотой карась, стерлядь, белуга, осетр, севрюга и другие.

