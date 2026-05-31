Нові штрафи для рибалок влітку: за що каратимуть в Україні з 1 червня

Для збереження та відновлення популяції водних мешканців, в Україні час від часу встановлюють сезонні заборони на їх вилов. Ці обмеження стосується не лише риби. Одна з таких заборон стартує з 1 червня.

Про те, що буде заборонено робити рибалкам з 1 червня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

За що каратимуть рибалок з 1 червня

Щоб створити сприятливі умови для розмноження мідій і креветок, у Чорному морі з 1 червня вводяться тимчасові обмеження на їхній промисловий та любительський вилов. Заборона на лов креветок діятиме до 31 липня включно, а на мідії — до 30 серпня.

Тих, хто порушуватиме ці правила, можуть притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. А ще доведеться відшкодовувати збитки, завдані рибному господарству. Тож рибалок закликають дбайливо ставитися до водних ресурсів під час їхнього розмноження та суворо дотримуватися закону.

Які обмеження для рибалок скасували наприкінці травня

В Держрибагентстві повідомили, що з 20 травня на більшості річок України закінчився період весняно-літньої нерестової заборони, тож любителі риболовлі можуть повертатися до улюбленого заняття.

Але рибалити потрібно за правилами. Дозволяється використовувати вудки та спінінги з натуральними або штучними приманками та максимум 7 гачків на рибалку. Також варто мати засоби для вимірювання розміру та ваги виловленої риби.

Допустима добова норма: до 3 кг риби плюс одна рибина, якщо вона більша за мінімальний розмір. Наприклад:

сом — 80 см;

щука — 50 см;

судак — 42 см;

синць — 22 см;

білизна — 30 см;

лин і рибець — 20 см;

головень і чехонь — 24 см.

Деякі дрібні види, наприклад верховодка, атерина, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька та амурський чебачок, можна ловити без обмежень за кількістю та вагою.

Які обмеження на вилов риби в Україні продовжать діяти з 1 червня

На водосховищах, у тому числі Дніпровського каскаду, ставках і лиманах нерестові обмеження продовжують діяти. Тут рибалити можна тільки з берега та поза нерестовищами, використовуючи спінінг з однією штучною приманкою або гачкові снасті з максимум двома гачками на одну особу.

Також категорично заборонено ловити рідкісні види з Червоної книги України, серед яких: європейський харіус, дунайський і чорноморський лосось, причорноморський вирезуб, дніпровська марена, в’язь, підуст, золотий карась, стерлядь, білуга, осетер, севрюга та інші.

травень — один із найкращих місяців для риболовлі. Але в цей період діють сезонні обмеження через нерест, тому за правилами потрібно стежити, щоб не отримати штраф.

наразі в Україні також заборонено ловити раків. Це потрібно для збереження їхньої кількості. У цей час вони розмножуються, носять ікру та линяють, тому їм потрібен спокій. Заборона триватиме до кінця червня.