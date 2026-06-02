До трьох років ув’язнення: за які порушення суворо карають рибалок у 2026 році

За які порушення рибалкам загрожує найсуворіше покарання.

Для багатьох українців риболовля — це улюблене хобі та спосіб відпочинку. Проте навіть любительський вилов риби має свої правила, а їх порушення може обернутися штрафами або навіть кримінальною справою.

За що можуть оштрафувати рибалок у 2026 році

Любительська риболовля дозволена у спеціально визначених водоймах і лише для власних потреб. Продавати таку рибу заборонено. Також рибалки повинні дотримуватися встановлених норм вилову та відпускати види, занесені до Червоної книги України чи міжнародних списків охоронюваних тварин.

В Київському рибоохоронному патрулі нагадують, що за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, попередження або штраф до 170 гривень можна отримати за:

ловлю з незареєстрованого човна;

використання надмірної кількості гачків;

вилов риби меншого розміру, ніж дозволено;

риболовлю у місцях нересту чи зимівлі риби;

миття автомобілів біля рибогосподарських водойм;

пересування на човні у період нерестової заборони.

За грубі порушення штрафи значно більші — від 340 до 680 гривень. Крім того, можуть конфіскувати рибу та знаряддя лову. До таких порушень належать використання електровудок, вибухових або отруйних речовин, заборонених сіток, а також перевищення добової норми вилову, яка для любителів становить 3 кілограми.

Окрім штрафу, рибоохоронні інспектори мають право нарахувати окремі збитки за кожну незаконно спійману рибину. За незаконний вилов або знищення рідкісних видів передбачені штрафи від 340 до 850 гривень. Якщо йдеться про види, занесені до Червоної книги України, суми зростають:

від 510 грн до 850 грн на громадян;

від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб.

У всіх випадках незаконно добуті водні біоресурси можуть бути вилучені, а завдані збитки доведеться компенсувати.

Продаж риби без документів теж карається

За продаж риби без документів, які підтверджують її законне походження, передбачений штраф від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж продаються види, занесені до Червоної книги України, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією продукції.

Також карається виготовлення, зберігання або продаж заборонених знарядь лову. За це можуть оштрафувати на суму до 357 гривень та вилучити відповідні пристрої.

В яких випадках рибалці загрожує в’язниця

В Чернігівському рибоохоронному патрулі нагадали, що кримінальна відповідальність настає у випадках, коли незаконний вилов завдає істотної шкоди рибному господарству. Для прикладу:

у басейні Десни така шкода починається від понад 41 тисячі гривень;

у басейні Дніпра — від понад 103 тисяч гривень.

Збитки розраховують за спеціальними таксами. Наприклад, незаконний вилов одного сома оцінюється у понад 5 тисяч гривень, судака — майже у 3,6 тисячі гривень, щуки — понад 3,4 тисячі гривень, а одного рака — понад 3,3 тисячі гривень.

Кримінальна відповідальність за порушення правил вилову риби в Україні. Фото: Скриншот

За незаконний промисловий вилов, який завдав істотної шкоди, суд може призначити штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі до трьох років (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України).

Якщо ж для лову використовували електрострум, вибухівку, отруйні речовини чи інші способи масового знищення риби, покарання може зрости до 85 тисяч гривень штрафу або навіть позбавлення волі строком до трьох років.

