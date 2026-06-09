До 68 тисяч гривень штрафу: за які порушення на природі суворо карають в Україні

Штрафи через шашлики влітку. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Літо для багатьох українців асоціюється з пікніками, відпочинком на природі та шашликами. Але перед тим, як розпалювати багаття, варто розібратися, чи не суперечать ваші дії правилам пожежної безпеки. За їх порушення можна отримати не лише штраф. В деяких випадках можлива навіть кримінальна відповідальність.

Про те, яке покарання загрожує українцям, які порушать правила пожежної безпеки під час приготування шашликів у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Де не можна розводити вогонь влітку в Україні

Розпалювати вогонь заборонено у лісах під час пожежонебезпечного сезону, якщо це не спеціально облаштована зона для відпочинку. Також під забороною території заповідників та інших природоохоронних об’єктів.

Не можна розводити багаття у парках, скверах чи біля житлових будинків, якщо там не передбачені спеціальні місця для цього. Крім того, вогонь не можна розпалювати ближче ніж за 30 метрів від житлових та господарських споруд.

Які штрафи загрожують порушникам у 2026 році

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за недотримання правил пожежної безпеки передбачені штрафи:

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від 1 530 до 4 590 гривень — за порушення правил пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП);

від 340 до 1 360 гривень — за розведення багаття в недозволених місцях у межах населених пунктів (ст. 152 КУпАП).

Якщо ж через необережне поводження з вогнем виникне лісова пожежа, наслідки можуть бути значно серйознішими. У такому разі, згідно з 270 статтею Кримінального кодексу України, винуватцю може загрожувати штраф від 17 000 до 68 340 гривень, виправні роботи до двох років або навіть обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Як безпечно відпочивати на природі влітку

Щоб уникнути проблем, рятувальники радять розводити вогонь лише у спеціально відведених місцях або мангалах, не залишати його без нагляду та завжди мати поруч воду, пісок чи вогнегасник. Після завершення відпочинку важливо переконатися, що багаття повністю загашене.

Раніше Новини.LIVE писали, що чимало українців думають, що сухостій або повалені дерева біля водойм можна спокійно забирати на дрова, особливо якщо вони давно лежать та ніким не прибираються. Проте це не зовсім так — за це можуть навіть оштрафувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що готувати шашлик чи м’ясо на природі дозволено не всюди. Наприклад, у Польщі за розпалювання гриля в забороненому місці загрожує великий штраф — до 5 тисяч злотих.