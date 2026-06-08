Заготівля дров влітку: чи можна рубати сухостій біля річок та інших водойм у 2026 році

Заготівля дров біля водойм. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців вважають, що сухі або повалені дерева біля озер, ставків чи річок можна без проблем забрати на дрова. Особливо коли деревина лежить роками й здається нікому не потрібною. Але насправді це не зовсім так.

Про те, чому влітку 2026 року не можна без дозволу забирати на дрова сухостій та повалені дерева біля річок та інших водойм, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 88 статтю Водного кодексу України.

Чи дозволено заготовляти дрова біля річок та інших водойм в Україні

Дрова й досі залишаються одним із найпоширеніших видів палива в Україні. Багато власників приватних будинків обирають саме цей спосіб опалення через його відносну доступність. Проте навіть для заготівлі дров необхідно дотримуватися встановлених правил.

Закон забороняє вирубування та заготівлю деревини в межах прибережних захисних смуг. Розмір таких зон залежить від площі водойми:

біля малих водойм — до 25 метрів від берега;

біля середніх водойм — до 50 метрів від берега;

біля великих водойм — до 100 метрів від берега.

У межах цих територій заборонені будь-які дії, які можуть негативно вплинути на довкілля. Це стосується не лише вирубування дерев, а й використання хімічних речовин, складування відходів та інших робіт, що можуть призвести до забруднення води або пошкодження природних насаджень.

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"Самовільний збір так званого "сухостою" або "вітровалу" без лісорубного квитка чи дозволу лісництва вважається порушенням законодавства", — наголосив юрист Олег Козляк у коментарі сайту Новини.LIVE.

Тож законно заготовляти деревину можна лише за межами водоохоронних зон, у спеціально відведених для цього місцях та за наявності відповідних дозвільних документів.

Який штраф загрожує українцям за самовільну заготівлю дров в лісосмугах біля водойм

За незаконне видалення дерев у прибережних захисних смугах передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

звичайним громадянам загрожує штраф від 510 до 765 гривень;

для посадових осіб розмір штрафу становить від 1 020 до 1 530 гривень.

Тож українцям, які планують заготовляти дрова влітку 2026 року, варто пам’ятати, що навіть сухі або повалені дерева біля озер, ставків чи річок не завжди можна забирати без дозволу. Щоб уникнути штрафів та інших неприємностей, необхідно дотримуватися вимог законодавства та отримувати всі необхідні дозволи.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні помітно зріс попит на дрова. Багато людей почали купувати їх ще навесні, не відкладаючи підготовку до зими на осінь. Через це підприємство "Ліси України" щомісяця відвантажує рекордні обсяги деревини. Потреба в таких об’ємах зазвичай виникала лише взимку.

Також Новини.LIVE розповідали, що для багатьох українців дрова й надалі залишаються одним із головних видів палива, тому запаси роблять заздалегідь. Проте самостійно рубати дерева чи збирати деревину в лісі не можна — це порушення закону, за яке передбачені штрафи.