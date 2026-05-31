Шалений попит на дрова в Україні: чи можливий дефіцит палива через раптовий ажіотаж

В Україні різко зріс попит на паливні дрова. Люди почали активно закуповувати деревину ще навесні, не чекаючи початку опалювального сезону. Через це державне підприємство Ліси України зараз щомісяця постачає близько 225 тисяч кубометрів дров. Раніше такі обсяги були характерні лише для найхолодніших зимових місяців.

Про те, чи вистачить усім дров на опалювальний сезон 2026-2027 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ДП "Ліси України".

Навесні попит на дрова в Україні зріс удвічі

У підприємстві прогнозують, що 2026 рік може стати рекордним за споживанням дров. За попередніми оцінками, за рік буде реалізовано понад 3 мільйони кубометрів деревини для опалення.

Станом на кінець травня 2026 року населенню та соціальним установам уже продали майже 1,1 мільйона кубометрів дров. Для порівняння, за той самий період минулого року цей показник становив лише 534 тисячі кубометрів.

Після кількох років поступового зниження споживання ситуація кардинально змінилася:

2023 рік — 2,97 млн куб. м;

2024 рік — 2,78 млн куб. м;

2025 рік — 2,45 млн куб. м;

2026 рік (прогноз) — понад 3 млн куб. м.

Скільки коштують дрова для населення у 2026 році

У підприємстві зазначають, що ціни для населення залишаються нижчими за ринкові та поки що переглядати їх не планують. Якщо не подорожчають пальне та перевезення, вартість дров обіцяють зберегти до завершення опалювального сезону 2026–2027 років. Наразі орієнтовні ціни такі:

І група (дуб, бук та інші тверді породи) — 1400 грн за кубометр;

ІІ група (сосна, вільха) — 1100 грн за кубометр;

ІІІ група (ялина, ялиця та інші м’які породи) — 950 грн за кубометр.

Чи може шалений попит на дрова створити дефіцит палива наступного опалювального сезону

У "Лісах України" запевняють, що нестачі дров не очікується. На складах уже є резерв у розмірі близько 200 тисяч кубометрів деревини, а за запасами стежать у всіх 1340 лісництвах країни.

До кінця року планують додатково заготовити ще близько 2 мільйонів кубометрів дров. Крім населення, паливо постачають соціальним установам та оборонному сектору.

Від початку 2026 року укладено 813 договорів на постачання 247 тисяч кубометрів деревини для бюджетних організацій і структур Міністерства оборони, з яких понад 130 тисяч кубометрів уже доставлено.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці можуть отримати допомогу на купівлю твердого палива для опалення. Це стосується громадян, які живуть у будинках без централізованого тепла і не користуються газом чи електрикою.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні між полями часто ростуть смуги дерев. Але багато таких лісосмуг зараз занедбані: там всюди лежать сухі гілки, зламані чи сухі дерева. Дехто охоче взяв би цю деревину на дрова, адже вона пропадає, та закон не завжди дозволяє це робити.