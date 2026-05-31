Бешеный спрос на дрова в Украине: возможен ли дефицит топлива из-за внезапного ажиотажа

Бешеный спрос на дрова в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине резко вырос спрос на топливные дрова. Люди начали активно закупать древесину еще весной, не дожидаясь начала отопительного сезона. Поэтому государственное предприятие Леса Украины сейчас ежемесячно поставляет около 225 тысяч кубометров дров. Ранее такие объемы были характерны только для самых холодных зимних месяцев.

О том, хватит ли всем дров на отопительный сезон 2026-2027 годов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ГП "Леса Украины".

Весной спрос на дрова в Украине вырос вдвое

В предприятии прогнозируют, что 2026 год может стать рекордным по потреблению дров. По предварительным оценкам, за год будет реализовано более 3 миллионов кубометров древесины для отопления.

По состоянию на конец мая 2026 года населению и социальным учреждениям уже продали почти 1,1 миллиона кубометров дров. Для сравнения, за тот же период прошлого года этот показатель составлял всего 534 тысячи кубометров.

После нескольких лет постепенного снижения потребления ситуация кардинально изменилась:

Читайте также:

2023 год — 2,97 млн куб. м;

2024 год — 2,78 млн куб. м;

2025 год — 2,45 млн куб. м;

2026 год (прогноз) — более 3 млн куб. м.

Сколько стоят дрова для населения в 2026 году

В предприятии отмечают, что цены для населения остаются ниже рыночных и пока пересматривать их не планируют. Если не подорожают топливо и перевозки, стоимость дров обещают сохранить до завершения отопительного сезона 2026-2027 годов. Сейчас ориентировочные цены следующие:

I группа (дуб, бук и другие твердые породы) — 1400 грн за кубометр;

II группа (сосна, ольха) — 1100 грн за кубометр;

ІІІ группа (ель, пихта и другие мягкие породы) — 950 грн за кубометр.

Может ли бешеный спрос на дрова создать дефицит топлива в следующем отопительном сезоне

В "Лесах Украины" уверяют, что недостатка дров не ожидается. На складах уже есть резерв в размере около 200 тысяч кубометров древесины, а за запасами следят во всех 1340 лесничествах страны.

До конца года планируют дополнительно заготовить еще около 2 миллионов кубометров дров. Кроме населения, топливо поставляют социальным учреждениям и оборонному сектору.

С начала 2026 года заключено 813 договоров на поставку 247 тысяч кубометров древесины для бюджетных организаций и структур Министерства обороны, из которых более 130 тысяч кубометров уже доставлено.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы могут получить помощь на покупку твердого топлива для отопления. Это касается граждан, которые живут в домах без централизованного тепла и не пользуются газом или электричеством.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине между полями часто растут полосы деревьев. Но многие такие лесополосы сейчас заброшены: там повсюду лежат сухие ветки, сломанные или сухие деревья. Некоторые охотно взяли бы эту древесину на дрова, ведь она пропадает, но закон не всегда позволяет это делать.