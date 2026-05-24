Деньги на дрова: когда подавать заявление на назначение льгот и какую сумму компенсируют в 2026 году

Кто получит деньги на дрова в 2026 году.

В 2026 году украинцы могут получить льготы на покупку твердого топлива для отопления жилья. Речь идет о компенсации для людей, которые живут в домах без централизованного теплоснабжения и не используют для обогрева газ или электричество.

О том, кто может получить деньги на дрова в 2026 году и от чего зависит сумма помощи, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Какую сумму на приобретение дров государство компенсирует украинцам в 2026 году

Льгота предусмотрена для отдельных категорий граждан и предоставляется в соответствии с постановлением Кабмина от 17 апреля 2019 года №373. Деньги можно получить как на твердое топливо, так и на сжиженный газ.

В 2026 году государство установило такие предельные суммы компенсации:

за 1 баллон сжиженного газа — до 460,26 грн;

за 1 тонну твердого топлива — до 4 602,57 грн.

Помощь на твердое топливо выплачивают один раз в год. Льгота назначается из расчета одна тонна топлива на домохозяйство. Главное условие — жилье не должно быть подключено к централизованному отоплению, а также не должно использоваться газовое или электрическое отопление.

Как получить деньги на дрова в 2026 году

Для оформления льгот, украинцам нужно ежегодно подавать заявление во время отопительного сезона. В некоторых случаях могут попросить дополнительные документы, например справку о печном отоплении или использовании твердого топлива.

Если человек сменил место жительства и переехал в другой город или район, для оформления помощи придется предоставить справку о том, получал ли он такую льготу по старому адресу.

Если после получения компенсации дом подключили к газовому, электрическому или централизованному отоплению, возвращать уже выплаченные средства не нужно. Однако в дальнейшем льготы на отопление будут начислять уже по другим правилам — как для жилищно-коммунальных услуг.

Отдельно изменили условия для тех, кто уже получил международную помощь на приобретение твердого топлива в сезоне 2025/2026. В таком случае:

повторную выплату именно на твердое топливо и сжиженный газ не будут назначать;

если человек одновременно подает заявку и на топливо, и на оплату коммуналки, деньги начислят только на жилищно-коммунальные услуги.

Подать заявление на льготу для покупки дров и сжиженного газа можно будет с начала нового отопительного сезона. А оформление помощи одновременно на топливо и коммунальные услуги можно с нового неотопительного периода.

Кому могут отказать в помощи в 2026 году

С неотопительного сезона 2026 года уполномоченные органы снова будут назначать льготы как на твердое топливо и сжиженный газ, так и на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Начиная с отопительного сезона 2026/2027, льготы на приобретение дров будут предоставлять только после официальной проверки — получал ли человек международную единовременную помощь на приобретение твердого топлива.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году льготы на коммуналку смогут оформить не все, а лишь отдельные категории людей и при определенных условиях. Это также касается некоторых пенсионеров. Однако из-за ошибок в документах или данных госреестров можно потерять скидку и даже получить долги.

