Гроші на дрова: коли подавати заяву на призначення пільг та яку суму компенсують у 2026 році

У 2026 році українці можуть отримати пільги на купівлю твердого палива для опалення житла. Йдеться про компенсацію для людей, які мешкають у будинках без централізованого теплопостачання та не використовують для обігріву газ чи електрику.

Яку суму на придбання дров держава компенсує українцям у 2026 році

Пільга передбачена для окремих категорій громадян і надається відповідно до постанови Кабміну від 17 квітня 2019 року №373. Гроші можна отримати як на тверде паливо, так і на скраплений газ.

У 2026 році держава встановила такі граничні суми компенсації:

за 1 балон скрапленого газу — до 460,26 грн;

за 1 тонну твердого палива — до 4 602,57 грн.

Допомогу на тверде паливо виплачують один раз на рік. Пільга призначається з розрахунку одна тонна палива на домогосподарство. Головна умова — житло не повинно бути підключене до централізованого опалення, а також не має використовуватися газове чи електричне опалення.

Як отримати гроші на дрова у 2026 році

Для оформлення пільг, українцям потрібно щороку подавати заяву під час опалювального сезону. У деяких випадках можуть попросити додаткові документи, наприклад довідку про пічне опалення або використання твердого палива.

Якщо людина змінила місце проживання та переїхала до іншого міста чи району, для оформлення допомоги доведеться надати довідку про те, чи отримувала вона таку пільгу за старою адресою.

Якщо після отримання компенсації будинок підключили до газового, електричного або централізованого опалення, повертати вже виплачені кошти не потрібно. Однак надалі пільги на опалення нараховуватимуть уже за іншими правилами — як для житлово-комунальних послуг.

Окремо змінили умови для тих, хто вже отримав міжнародну допомогу на придбання твердого палива у сезоні 2025/2026. У такому випадку:

повторну виплату саме на тверде паливо та скраплений газ не призначатимуть;

якщо людина одночасно подає заявку і на паливо, і на оплату комуналки, гроші нарахують лише на житлово-комунальні послуги.

Подати заяву на пільгу для купівлі дров та скрапленого газу можна буде з початку нового опалювального сезону. А оформлення допомоги одночасно на паливо та комунальні послуги можна з нового неопалювального періоду.

Кому можуть відмовити у допомозі у 2026 році

З неопалювального сезону 2026 року уповноважені органи знову призначатимуть пільги як на тверде паливо та скраплений газ, так і на оплату житлово-комунальних послуг.

Починаючи з опалювального сезону 2026/2027, пільги на придбання дров надаватимуть лише після офіційної перевірки — чи отримувала людина міжнародну одноразову допомогу на придбання твердого палива.

