Заготовка дров летом: можно ли рубить сухостой возле рек и других водоемов в 2026 году

Заготовка дров возле водоемов. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы считают, что сухие или поваленные деревья возле озер, прудов или рек можно без проблем забрать на дрова. Особенно когда древесина лежит годами и кажется никому не нужной. Но на самом деле это не совсем так.

О том, почему летом 2026 года нельзя без разрешения забирать на дрова сухостой и поваленные деревья возле рек и других водоемов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 88 статью Водного кодекса Украины.

Разрешено ли заготавливать дрова возле рек и других водоемов в Украине

Дрова до сих пор остаются одним из самых распространенных видов топлива в Украине. Многие владельцы частных домов выбирают именно этот способ отопления из-за его относительной доступности. Однако даже для заготовки дров необходимо соблюдать установленные правила.

Закон запрещает вырубку и заготовку древесины в пределах прибрежных защитных полос. Размер таких зон зависит от площади водоема:

возле малых водоемов — до 25 метров от берега;

возле средних водоемов — до 50 метров от берега;

возле больших водоемов — до 100 метров от берега.

В пределах этих территорий запрещены любые действия, которые могут негативно повлиять на окружающую среду. Это касается не только вырубки деревьев, но и использования химических веществ, складирования отходов и других работ, которые могут привести к загрязнению воды или повреждению природных насаждений.

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"Самовольный сбор так называемого "сухостоя" или "ветровала" без лесорубного билета или разрешения лесничества считается нарушением законодательства", — отметил юрист Олег Козляк в комментарии сайту Новини.LIVE.

Поэтому законно заготавливать древесину можно только за пределами водоохранных зон, в специально отведенных для этого местах и при наличии соответствующих разрешительных документов.

Какой штраф грозит украинцам за самовольную заготовку дров в лесополосах возле водоемов

За незаконное удаление деревьев в прибрежных защитных полосах предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

обычным гражданам грозит штраф от 510 до 765 гривен;

для должностных лиц размер штрафа составляет от 1 020 до 1 530 гривен.

Поэтому украинцам, которые планируют заготавливать дрова летом 2026 года, стоит помнить, что даже сухие или поваленные деревья возле озер, прудов или рек не всегда можно забирать без разрешения. Чтобы избежать штрафов и других неприятностей, необходимо соблюдать требования законодательства и получать все необходимые разрешения.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине заметно вырос спрос на дрова. Многие люди начали покупать их еще весной, не откладывая подготовку к зиме на осень. Из-за этого предприятие "Леса Украины" ежемесячно отгружает рекордные объемы древесины. Потребность в таких объемах обычно возникала только зимой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих украинцев дрова и в дальнейшем остаются одним из главных видов топлива, поэтому запасы делают заранее. Однако самостоятельно рубить деревья или собирать древесину в лесу нельзя — это нарушение закона, за которое предусмотрены штрафы.